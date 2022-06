Equipe de France : Didier Deschamps justifie ses choix défensifs

La suite après cette publicité

Il est loin le temps de 1998 et de 2018, deux années où l’équipe de France a atteint le sommet mondial grâce à une défense infranchissable. Aujourd’hui, l’arrière-garde tricolore ne rassure pas. Vendredi dernier, face au Danemark, deux énormes erreurs de marquage ont permis à Andreas Cornelius de planter un doublé fatal aux champions du monde est titre (1-2). Trois jours plus tard, la défense a encore cédé, cette fois contre la Croatie (1-1), un match dont les dernières minutes ont été une souffrance pour les Bleus.

Cette fébrilité, aperçue ces derniers mois, n’avait pas causé trop de problèmes. Mais cette fois, difficile de passer ce cas sous silence, à moins de six mois de la Coupe du Monde. D’autant que les cadres sont à la peine. Presnel Kimpembe a connu un déclassement (devancé par Varane, Koundé et Hernandez dans une défense à trois), tandis que Raphaël Varane et Lucas Hernandez manquent cruellement de tranchant. Pire, le Mancunien est aujourd’hui souvent gêné par des problèmes physiques. Face aux Croates, le choix de Didier Deschamps de laisser le 3-5-2 au placard pour rejouer avec une défense à quatre a d’ailleurs été interprété comme un repli du sélectionneur.

Deschamps n’est pas (encore) inquiet

Interrogé à l’issue du match, ce dernier a vous dédramatiser en rappelant que le calendrier surchargé du mois de juin (4 matches en 10 jours) l’obligeait à changer son équipe. « Avec des matches rapprochés je suis obligé de faire des changements. Le problème d'alignement, on peut l'avoir à 3, à 4 ou à 5. On a laissé plus d'espaces à vouloir aller chercher la victoire en fin de match », a-t-il déclaré au micro de M6 pour justifier la porosité de son arrière-garde. Quant aux interrogations liées à son choix de revenir à une défense à quarre, DD a là encore la réponse. Et pour le sélectionneur, ces matches de Ligue des Nations servent surtout de préparation pour le Mondial.

« La profondeur existe, que vous soyez à trois, à cinq. Ce qui m’a orienté à jouer dans ce système, c’est par rapport aux 11 joueurs qui débutaient. Ce n’est pas renoncer à ce qu’on a fait avant. Je serai peut-être amené sur les deux derniers matches à faire autre chose. Ce sont surtout des matches de préparation pour ce qui nous attend à la Coupe du Monde. On peut me dire d’insister pour améliorer… Ça peut se faire d’un match à l’autre, en cours de match. Ma ligne directrice, c’est de mettre les joueurs que j’ai choisis dans les meilleures dispositions. (…) Ce sont des choses à rectifier. Quand le porteur n’est pas cadré… Le danger, au haut niveau, c’est dans le dos. Mais ce n’est pas spécifique à un système à quatre ou à cinq », a-t-il confié a micro de la Chaine L’Équipe.