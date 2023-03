Séisme en Turquie et Syrie : l’incroyable don de CR7 en soutien aux victimes

La suite après cette publicité

Souvent mis à l’honneur pour ses retentissants exploits sportifs, Cristiano Ronaldo a également démontré plus d’une fois son engagement humanitaire. L’international portugais, très affecté par le séisme survenu il y a quelques semaines en Turquie et en Syrie, faisant plus de 50 000 morts, a fait un incroyable don en soutien aux victimes. Le Daily Mail rapporte que CR7 aurait envoyé des tentes, des colis alimentaires, des oreillers, des couvertures, des aliments pour bébés, du lait ou encore des fournitures médicales après la tragique catastrophe.

Ces dernières années, le joueur de 38 ans s’était déjà illustré par son altruisme indéniable. En 2020, il avait notamment fait un énorme don à l’ONG «Save the Children», en soutien aux enfants syriens. Il avait également financé un centre de cancérologie au Portugal et avait offert plus d’un million d’euros aux hôpitaux portugais, lors de la crise sanitaire liée au Coronavirus en 2020. 3 ans plus tôt, CR7 avait s’était également engagé à financer l’opération d’un nourrisson atteint d’une maladie cérébrale.

