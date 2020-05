Dortmund : Lucien Favre revient sur ses surprenantes déclarations

Mardi soir, le Borussia Dortmund a quasiment dit adieu au titre en s'inclinant 1-0 sur sa pelouse contre le Bayern Munich. Relégué à 7 points de son rival à 6 journées de la fin, le club de la Ruhr devra plutôt regarder derrière puisque la concurrence est rude avec le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. À l'issue de ce revers, Lucien Favre, le coach des Marsupiaux, a laissé planer le doute sur son avenir avec cette déclaration : « on dit ça ici depuis des mois (sur son incapacité à gagner des titres ndlr), je sais comment ça fonctionne, je parlerai de ça dans quelques semaines.» Mais finalement, le technicien suisse a dû s'exprimer bien plus tôt puisqu'il a remis les choses au clair dans une interview pour Bild.

Loin de faire dans la langue de bois, l'ancien coach de l'OGC Nice estime qu'il est bien trop tôt pour évoquer son avenir et que ses déclarations n'ont pas été comprises. Enfin il a aussi affirmé qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec le Borussia Dortmund puisqu'il se sent bien avec les Marsupiaux : «on m'a demandé à nouveau si je ne pouvais pas gagner de titres. Ensuite, j'ai dit que nous devrions prendre notre temps et que nous serions heureux de parler de tout dans quelques semaines après la fin de la saison. Ce qui est sorti de cette phrase est complètement fou. À la fin de la saison, nous ferons, comme toujours, une analyse interne et nous dirons honnêtement ce qui était bien, ce qui était mauvais et ce qu’il était possible de faire. Mais il est beaucoup trop tôt pour ça ! Nous sommes à la 28e journée avec six matches à disputer, et même si nous savons depuis mardi que ça va être brutalement difficile, c'est beaucoup trop tôt maintenant pour commencer la prochaine saison. C'est vraiment incroyable et inacceptable pour moi. Je suis heureux à Dortmund, j'ai un contrat jusqu'en 2021 et je veux vraiment être sur le banc la saison prochaine.»