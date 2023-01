OM : Eric Bailly risque une très lourde peine !

La suite après cette publicité

Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille s’est imposé, non sans mal, à Martigues face au Hyères 83 Football Club grâce à des réalisations d’Alexis Sanchez, sur penalty, et Bamba Dieng (2-0). Pourtant, les Phocéens étaient réduits à 10 dès la 15e minute avec l’expulsion d’Eric Bailly, auteur d’un pied haut - et dangereux - sur la poitrine de Almike Moussa N’Diaye, admis en réanimation après ce mauvais geste.

Ce carton rouge écopé par le défenseur central ivoirien devrait coûter cher, non seulement au principal concerné mais également à son entraîneur Igor Tudor, qui ne pourrait pas compter sur lui avant février. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’Éléphant aux 46 sélections (2 buts) risquerait entre 4 (faute grossière aggravée) et 6 matchs fermes, si le Varois a de l’ITT. Il raterait alors les réceptions du FC Lorient (6e de Ligue 1), et même de l’AS Monaco (5e) si la deuxième option est considérée par la commission de discipline.

