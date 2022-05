Le FC Barcelone a pris sa décision pour Adama Traoré

L'heure est aux grandes décisions à Barcelone. À quelques semaines de la fin de la saison, l'état major blaugrana dessine les contours de l'effectif du prochain exercice. Ces dernières heures, Mateu Alemany et Jordi Cruyff, les deux hommes forts de la direction sportive, se sont activés pour prendre les meilleures décisions possible. Certaines ne vont pas toujours plaire aux concernés.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, ils ont notamment fait le choix de ne pas inclure Adama Traoré l'an prochain. Formé au Barça avant de rejoindre l'Angleterre en 2015 à l'âge de 19 ans seulement, l'athlétique ailier était revenu cet hiver en provenance de Wolverhampton sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 30 M€. Cette dernière ne sera donc pas levée.

Le Barça ne lèvera pas l'option d'achat de Traoré

Ce sont les récentes performances qui ont fait pencher la balance. Malgré de bons débuts, il était devenu remplaçant avec le retour aux affaires d'Ousmane Dembélé, celui d'Ansu Fati suite à une longue blessure, mais aussi les bons matchs de Ferran Torres et la forme ascendante de Memphis Depay, le joueur de 26 ans n'a pas débuté un seul des neuf derniers matchs de Liga. Resté sur le banc contre Majorque le week-end dernier, il avait la mine des mauvais jours.

Il aurait également pu faire l'objet d'un troc avec Wolverhampton et de Francisco Trincao, le portugais était pour sa part prêté aux Wolves avec une option d'achat à peu près similaire. La direction barcelonaise en a décidé autrement et s'est fixée deux autres objectifs pour des joueurs évoluant au même poste que l'international espagnol. Elle vise Raphinha, dont le transfert est proche, et croit toujours en la prolongation d'Ousmane Dembélé.