Karim Benzema en passe de bouleverser l’avenir de Paul Pogba

Paul Pogba n’a pas tiré un trait sur ses ambitions. « Bien sûr que l’équipe de France me manque. La sélection, c’est un objectif pour tout joueur de football, c’est le plus haut niveau. Le goût de la victoire, c’est le plus beau goût que tu puisses avoir en tant que sportif », a-t-il confié au micro de Téléfoot. Toujours sans club malgré la fin de sa suspension pour dopage le 11 mars dernier, le milieu tricolore prend le temps de la réflexion. Mais il garde l’envie de retrouver l’élite, comme le souligne Robert Pirès : « je pense qu’il va revenir, il a cette volonté, il est très fort techniquement ».

En parallèle, une piste plus exotique pourrait s’ouvrir à lui. Selon Téléfoot, Karim Benzema tenterait de convaincre son ancien coéquipier chez les Bleus de le rejoindre en Arabie saoudite. Un choix qui pourrait relancer Pogba sportivement et financièrement, au risque de s’éloigner encore un peu plus des projecteurs européens.