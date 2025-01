Ligue des Champions : Brest n’a pas fait le poids face au Real Madrid

Il fallait s’accrocher pour suivre cette dernière journée de Ligue des Champions. Au programme, 18 rencontres et un multiplex qui s’annonçait animé. Pour Brest, cette campagne étincelante en C1 se clôturait par la réception du Real Madrid au Roudourou. Un match de gala sur le papier mais pas vraiment dans les faits puisqu’il y avait de l’enjeu. Le club madrilène devait s’imposer pour rêver un peu d’une qualification directement pour les 8es de finale. Pour ça, il fallait gagner assez largement face à une équipe brestoise barragiste au coup d’envoi.

Pour ce match qui s’annonçait passionnant, Eric Roy présentait un onze en 4-3-3 avec un trio offensif Doumbia, Mama Baldé, Ajorque. Du côté de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé, en grande forme, était évidemment titulaire tout comme Tchouaméni au poste de défenseur central. Rodrygo et Brahim Diaz accompagnaient l’ancien parisien en attaque. Et contre toute attente, c’est Brest qui allumait la première mèche. Pereira Lage envoyait un sublime coup franc qui obligeait Courtois à la parade (8e). Mbappé répondait quelques minutes plus tard avec deux frappes qui passaient assez loin du cadre d’un Bizot tranquille jusqu’ici (13e, 16e). Le gardien néerlandais s’illustrait par contre sur une tête à bout portant de Rodrygo (25e).

Rodrygo a régalé

Mais le Brésilien, visiblement frustré par ce raté, s’en allait marquer dans la foulée. Il prenait le cuir, dribblait deux joueurs, et envoyait une frappe rasante qui tapait le poteau avant de finir sa course au fond des filets (1-0, 26e). Avant la pause, Brest aurait pu égaliser, mais Mama Baldé (37e) puis Magnetti (41e) manquaient de précision au moment de finir. Et cela ne pardonnait pas face à une équipe madrilène, pas si impressionnante, mais qui jaillissait surtout en contre avec des attaquants rapides.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Real Madrid 15 8 +8 5 0 3 20 12 18 Brest 13 8 -1 4 1 3 10 11

Juste après le but annulé pour une légère position de hors-jeu de Ludovic Ajorque dans le second acte, la Casa Blanca faisait le break. Décalé par Brahim Diaz sur une contre-attaque éclair, Lucas Vazquez centrait en retrait pour Jude Bellingham qui n’avait plus qu’à finir (56e). Un but qui scellait un peu le sort de cette rencontre même si la formation d’Eric Roy continuait d’attaquer. Mais Courtois réalisait deux parades impressionnantes devant Lala. Pour clôturer cette soirée, le Real Madrid inscrivait un troisième but grâce à l’impressionnant Rodrygo. Le Brésilien, qui marche sur l’eau depuis plusieurs semaines, s’offrait un doublé. Après avoir décalé Mbappé qui butait sur Bizot, il suivait bien et scellait définitivement la victoire des siens (3-0, 78e) d’un joli tir. De son côté, Mbappé manquait aussi l’occasion d’y aller de son but avec quelques tirs manqués. Le score ne bougera plus. Brest jouera les barrages avec une 18e place alors que le Real Madrid termine 11e.