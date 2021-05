L'OGC Nice s'apprête à jouer un mauvais tour à l'OL pour Christophe Galtier

Une dernière journée intense avant les vacances pour la plupart. Ce dimanche, la saison 2020-2021 de Ligue 1 va prendre fin et on connaîtra enfin le champion de France. Mais il n'y a pas que cet enjeu puisqu'au Groupama Stadium, l'OL, en quête d'une troisième place et de la Ligue des Champions, va accueillir l'OGC Nice. Adversaires sur le terrain ce soir (21h), les deux équipes le sont aussi en coulisses pour leur futur entraîneur. Du côté des Aiglons, Adrian Ursea, qui assurait l'intérim, ne sera pas conservé, et chez les Gones, Rudi Garcia va aussi partir.

Depuis quelques semaines maintenant, l'OGCN et l'OL ont la même cible dans leur viseur : Christophe Galtier. Alors qu'il pourrait être sacré champion de France dans quelques heures, l'entraîneur français devrait lui aussi changer d'air cet été et les prétendants ne manquent pas. Mais alors que fera l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne dans les prochaines semaines ? Si on pensait avoir une bataille entre Niçois et Lyonnais, il pourrait finalement ne pas y en avoir.

Un mercato séduisant pour attirer Galtier

Dans ses colonnes du jour, L'Equipe fait le point sur le dossier et le quotidien est catégorique : Christophe Galtier ira à l'OGC Nice la saison prochaine. Propriétaire du club, Ineos veut passer à la vitesse supérieure et donner un coup de boost à son projet avec l'arrivée d'un coach de renom. Pour convaincre l'actuel technicien du LOSC de venir, les dirigeants niçois ont sorti un bail «attirant» comme l'écrit le journal, mais pas que.

L'OGC Nice a aussi, toujours selon nos confrères, mis en avant un futur mercato intéressant pour convaincre Christophe Galtier de venir sur la Côte d'Azur. Tous les voyants semblent donc au vert pour la venue de ce dernier. De son côté, Sky Italia ajoute qu'il a déjà demandé la stratégie pour le prochain marché des transferts, et qu'un accord entre toutes les parties se rapprochent. Sauf retournement de situation, Galtier sera donc sur le banc niçois en 2021/22, et l'OL, de son côté, devra creuser d'autres pistes...