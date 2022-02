Le RC Lens boucle l'arrivée de Lukasz Poreba !

Depuis plusieurs mois, le RC Lens enchaîne les jolis coups... à moindre coût sur le mercato. Après avoir accueilli Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld) ou encore Przemysław Frankowski (des Chicago Fire) ces derniers mois, le club artésien vient de boucler l'arrivée d'un nouveau talent pour zéro euro.

Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, le RCL négociait avec Lukasz Poreba pour une arrivée au prochain mercato estival. Selon nos informations, l'affaire est bouclée à 100 %. L'actuel 9e de Ligue 1 vient de donc de s'offrir sa première recrue estivale. Le milieu de terrain polonais de 21 ans, en fin de contrat avec Zaglebie Lubin en juin 2022, a opté pour les Sang-et-Or malgré des sollicitations en Pologne et en Italie. L’international Espoirs polonais (6 capes, 1 but) a disputé 18 matches d’Ekstraklasa cette saison, étant titulaire à 17 reprises, pour 1 but et 3 passes décisives. Il arrivera à Lens dès le 1er juillet prochain.