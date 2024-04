Inter : Beppe Marotta sort du silence sur l’affaire Acerbi

Accusé par le défenseur du Napoli Juan Jesus de l’avoir traité de « sale nègre », le joueur de l’Inter Francesco Acerbi a été relaxé par la justice sportive italienne. Une décision qui a eu le don de mettre les Partenopei et le Brésilien hors d’eux. Mais à l’Inter, la direction nerazzurra soutient le défenseur de 36 ans, comme l’a déclaré Beppe Marotta avant le coup d’envoi du match de ce soir entre l’Inter et Empoli.

La suite après cette publicité

« Jusqu’à présent, nous avons été délibérément silencieux. (…) Nous avons demandé à notre joueur de nous raconter ce qui s’était passé sur le terrain et il nous a dit ce qui était la vérité, sa vérité, la vérité objective. Nous n’avions aucun doute sur ce qu’il nous avait dit et nous n’avions aucune preuve de comportement discriminatoire sur les images. Nous l’avons donc soutenu avec l’avocat Capellini dans sa déposition et le juge a ensuite pris sa décision. L’Inter est toujours aux côtés de toute initiative de lutte contre le racisme, nous sommes contre le racisme et nous sommes aux côtés de Juan Jesus à cet égard. Mais en même temps, il y a un aspect juridique qui doit être respecté, mais il y a surtout la vérité d’un professionnel comme Acerbi qui a déjà eu de gros problèmes de santé dans sa vie et je crois qu’il ne peut pas plaisanter sur ces sujets », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.