AC Milan : le retour en force impressionnant qui donne de l’air à Paulo Fonseca

En voilà un début de saison bien mouvementé. Il y a quelques semaines, Paulo Fonseca, arrivé cet été sur le banc de l’AC Milan en remplacement de Stefano Pioli, était annoncé sur un siège éjectable suite à une succession de mauvais résultats. Après cinq journées jouées, le club milanais n’avait empoché qu’une victoire (contre Venise 4-0), n’avait pris que cinq points et campait ainsi à une triste 13e place de Serie A. La Curva Sud avait pointé du doigt ce mauvais passage avec des banderoles et des lettres : « Ce ne sont pas nos ambitions, rien ni personne ne peut se justifier du spectacle embarrassant montré lors des trois premiers matches. Il n’y a plus de circonstances atténuantes ni de paratonnerre pour personne, chacun doit assumer ses responsabilités, sans exception !». Mais aujourd’hui, le soleil revient dans le ciel rouge et noir de Milan.

Après la large victoire contre Venise (4-0) puis le succès face au rival de l’Inter (1-2), les Rossoneri ont enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat en dominant Lecce (3-0), ce qui a de quoi soulager Paulo Fonseca, sur la sellette depuis quelques semaines : Tout a changé en quelques jours. C’est la beauté du football. Nous devons toujours être équilibrés, car les choses peuvent changer. Gagner le derby était important, mais pour moi aussi, c’était important de gagner aujourd’hui. Ce n’est pas une critique, mais cette équipe ne jouait un football de position ces dernières années, mais souvent des contre-attaques. Nous devons maintenant créer des espaces avec un positionnement strict en faisant les choses au bon moment. L’équipe a bien fait aujourd’hui, mais je veux encore plus», a expliqué l’entraîneur portugais qui doit être soulagé d’avoir admirablement rebondi après des semaines de contestations où il a bien failli plier bagages à plusieurs reprises.

Le revers contre Liverpool en Ligue des Champions a servi de solides bases pour corriger les maux de l’équipe et les Rossoneri sont prêts à donner rendez-vous au Bayer Leverkusen : «Ce sera un match totalement différent. Nous n’avons pas eu de chance en Europe, nous avons joué contre Liverpool et maintenant Leverkusen. Ce sera très difficile, mais maintenant, nous nous préparons. Je n’ai pas vu grand-chose mais parce que j’étais concentré sur le match de ce soir», a détaillé le Portugais. Ils ont marqué trois buts ou plus en première mi-temps lors de deux matchs à domicile consécutifs (4 contre Venise, 3 contre Lecce) pour la première fois depuis la période novembre-décembre 2009 en Serie A sous la houlette de Leonardo. Une mini-série qui a moins le mérite d’exister après des heures sombres au mois de septembre. Les quatre prochaines rencontres en championnat du Milan seront face à la Fiorentina, l’Udinese, Bologne et le Napoli. Un programme qui servira de belles références pour la suite de la saison.

Au-delà des résultats positifs, c’est l’attitude générale et le jeu produit qui semblent aussi s’être complètement métamorphosés. Même Théo Hernandez, avec qui Paulo Fonseca avait eu de supposées mini-frictions au début de saison, semble être parfaitement entré dans le moule collectif. Le Français s’est montré rassurant vendredi soir après la rencontre contre Lecce : «Dans les premiers matches, nous n’étions pas bons, mais maintenant, nous commençons à travailler eh bien, bien jouer et faire ce que l’entraîneur nous dit. Nous sommes heureux d’avoir joué un bon match, ce qui est la chose la plus importante. 29 buts comme Paolo Maldini, je suis heureux d’avoir marqué autant. J’ai beaucoup de buts avec ce club et j’espère en faire plus. Six ans à Milan, vais-je rester longtemps comme Maldini ? Je suis très heureux ici, les gens m’aiment et l’équipe m’aime». Après avoir évité un record historique atteint qu’une seule fois en 65 ans (à savoir rester vide de succès lors des quatre premières journées de championnat), le Diavolo milanais effraye à nouveau !