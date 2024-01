Al Shabab : trois clubs de Ligue 1 veulent récupérer Habib Diallo !

3 juin 2023. Habib Diallo dispute ses dernières minutes en France, lui qui totalise plus de 253 matches en pro (104 buts et 25 passes décisives en L1 & L2). L’occasion pour ce solide buteur, auteur de son meilleur total en Ligue 1 avec 20 buts en 37 matches sous les couleurs de Strasbourg, d’aller tenter sa chance loin de la France. Et c’est en Arabie saoudite que l’ancien Messin a posé ses valises.

Dans un championnat où il n’est pas si simple de s’imposer, Karim Benzema ou Roberto Firmino l’ont notamment appris à leurs dépens, Habib Diallo n’a marqué qu’un seul but en 16 matches avec Al-Shabab, actuel 11e de la Saudi Pro League. Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, l’ancien buteur de Strasbourg a retrouvé des couleurs. Titulaire indiscutable d’Aliou Cissé à la pointe de l’attaque des Lions, Diallo a d’ailleurs marqué face au Cameroun lors du deuxième match de la phase de poules.

Lorient, Lille et Strasbourg sur le coup !

De quoi remettre l’attaquant de 28 ans au centre des débats et de l’actualité du mercato. Plusieurs clubs ont d’ailleurs pris des renseignements auprès de la direction du club saoudien qui n’est pas fermé à l’idée de prêter son buteur. Le Bayer Leverkusen est intéressé pour remplacer Victor Boniface, absent de longue durée tout comme Wolverhampton.

En France aussi, on ne serait pas contre récupérer un attaquant de la trempe d’Habib Diallo, qui reste sur 40 buts marqués en trois saisons de L1. Selon nos informations, le LOSC qui cherche désespérément un buteur, Lorient en grande difficulté sportive et aussi le Racing club Strasbourg, l’ancienne formation du Sénégalais, qui n’a pas vraiment réussi à le remplacer l’été dernier sont sur les rangs.

Mais dans ce dossier qui a tout de l’excellente affaire, il y a un hic, à savoir trouver un accord avec Al-Shabab. Si comme nous l’évoquions plus haut un prêt est envisageable, le club saoudien ne fera aucun cadeau tant et si bien que les discussions financières s’annoncent compliquées. Il faudra attendre probablement les prochains jours pour en savoir plus sur le dossier Habib Diallo qui pourrait bien animer la fin du mercato en France…