Manuel Ugarte quitte le PSG et rejoint Manchester United !

Une saison et puis s’en va. Après 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte quitte déjà les champions de France en titre. Arrivé en provenance du Sporting CP, pour 60 millions d’euros (septième plus gros transfert de l’histoire du PSG), l’Uruguayen était déjà courtisé par des clubs de Premier League, l’été dernier, dont Chelsea. Mais il avait finalement choisi de relever le challenge parisien. Et s’il avait d’abord impressionné les supporters du club francilien par son activité à la récupération du ballon, Luis Enrique avait rapidement cerné ses limites techniques. L’ancien coach du Barça l’a rapidement mis sur le banc, préférant mettre à sa place, le Portugais Vitinha au poste de sentinelle.

Néanmoins, Ugarte a pu retrouver un statut de titulaire en disputant la Copa América avec la sélection uruguayenne. Sous les ordres de Marcelo Bielsa, le natif de Montevideo a disputé toutes les rencontres de la Celeste et a contribué à la troisième place de l’Uruguay. Des performances qui ont logiquement conforté les pensionnaires d’Old Trafford dans leur choix. Après avoir convaincu le joueur, les hautes sphères de MU devaient se mettre d’accord avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Un an après avoir investi une sacrée somme pour faire venir Ugarte, Paris ne souhaitait pas être lésé financièrement.

Pendant des semaines, les négociations ont patiné puisque de l’autre côté, Manchester United a tenté de baisser l’addition. Finalement, après avoir bouclé la vente de Scott McTominay à Naples, les Red Devils ont pu conclure l’arrivée de Manuel Ugarte lors de cette ultime semaine du marché des transferts. Après Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, Manchester United a annoncé la signature de sa cinquième recrue estivale, jusqu’en 2029, ce vendredi, lors de l’ultime journée du mercato estival.

Le club de Manchester a finalement déboursé 60 millions d’euros, bonus compris, pour arracher la signature de Manuel Ugarte. En plus de sa vente, le Paris Saint-Germain touchera 10% en cas de future revente de son ancien joueur. Avec son arrivée, Manchester United renouvelle davantage son entrejeu. De quoi offrir une solution supplémentaire à Erik ten Hag, qui pourrait l’associer à la révélation de la saison passée, Kobbie Mainoo. De son côté, Paris, qui a déjà trouvé son remplaçant en la personne de João Neves, réalise la deuxième plus grosse vente de son histoire (après Neymar). Le club parisien va pouvoir avancer sur son mercato et espérer encore se renforcer avant le 30 août prochain.