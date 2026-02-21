L’OM et le clan McCourt démentent la rumeur Gamerre

Depuis mardi, Pablo Longoria a été déclassé à l’OM. Président du club phocéen depuis 2021, l’Espagnol a été envoyé à des tâches plus institutionnelles par Frank McCourt, qui a décidé de donner plus de responsabilités sportives à Medhi Benatia, démissionnaire le week-end dernier. A la recherche d’un nouveau président avec l’ancien défenseur marocain, McCourt observe plusieurs profils.

Ce samedi, le nom de Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star, a été avancée par L’Equipe. Finalement, le quotidien est revenu sur ses propos ce même jour en expliquant dans une mise à jour que le club et le clan McCourt avaient démenti tout contact avec Gamerre. Une information qui avait été révélée quelques minutes auparavant par La Provence. La Marseillaise de 42 ans ne prendra donc pas la succession de Longoria selon toute vraisemblance.