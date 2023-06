Le PSG a aussi contacté Sergio Conceiçao après l’échec Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

C’est un secret de Polichinelle : Christophe Galtier ne devrait pas diriger le Paris Saint-Germain sur son banc la saison prochaine, et ce malgré son contrat expirant en juin 2024. Une décision prise par la direction sportive parisienne en raison de l’échec du technicien français en Ligue des champions et sa gestion compliquée de la saison, et ce même en championnat avec sept défaites enregistrées lors de l’année civile 2023.

Depuis, les noms des possibles successeurs du natif de Marseille ont pullulé, confirmant ainsi le flou dans lequel se retrouvent les dirigeants du club de la capitale pour déterminer le coach capable de faire passer le cap tant attendu par les supporters du PSG et ainsi remporter la Ligue des champions. Si nous pouvons vous confirmer que Luis Enrique est le favori pour coacher le PSG après l’échec des négociations avec Nagelsmann cible prioritaire de la direction, un nouvel entraîneur a été contacté par Luis Campos…

Le PSG a approché Conceição

En effet, selon les dernières indiscrétions de RMC Sport, confirmées par Le Parisien, le Paris Saint-Germain aurait contacté le tacticien portugais Sérgio Conceição, géré par Jorge Mendes, pour succéder à Christophe Galtier à la tête de l’équipe première. Ce n’est pas vraiment une nouvelle piste pour le board francilien, qui l’avait déjà approché l’an passé pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, aujourd’hui sur le banc de Chelsea.

Une nouvelle piste qui confirme déjà l’abandon du dossier Julian Nagelsmann, qui ne devrait pas être le futur coach du PSG pour la saison prochaine. Cette décision aurait été prise par les deux parties en commun et ce, lors des dernières heures. Désormais, le club de la capitale doit donc s’activer pour se trouver rapidement un nouveau technicien afin de préparer au mieux le prochain exercice et soulever la Coupe aux grandes oreilles tant convoitée…