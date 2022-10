PSG : Vitinha juge son association avec Verratti

A la veille de la rencontre entre le PSG et Benfica, au Parc des Princes, lors de la 4ème journée de Ligue des Champions, le milieu portugais, Vitinha, s'est exprimé en conférence de presse, quelques minutes après son entraîneur Christophe Galtier : «Je le sens que je démarre très bien la saison. Toutefois je sais que c'est le travail qui paye. Comme Christophe l'a déjà dit, tous les grands clubs ont des joueurs de qualité, nous avons beaucoup de grands joueurs donc nous allons tout faire pour faire en sorte que l'absence de Messi ne se fasse pas ressentir. Je pense que nous ne devons pas parler de l'âge. Si tu sais être performant, tu mérites ta chance. Le secret est de travailler dur. C'est un privilège de jouer avec tous ces joueurs, ces phénomènes.»

La suite après cette publicité

Avec l'absence de Renato Sanches, le jeune Portugais devrait bien débuter le match mardi soir, aux côtés de Marco Verratti dans le bloc du milieu parisien : « Avec Verratti, c'est excellent, on se complète. Même si on se ressemble, j'espère pouvoir faire plus et mieux. C'est très facile de jouer avec Verratti, je peux dire la même chose avec Neymar, Mbappé, Messi. C'est un plaisir de partager et d'apprendre avec lui. Nous avons prouvé pour l’instant et j’espère qu’on peut encore le montrer. Je ne pense pas que nous sommes fragiles, il y a de l'intelligence et la qualité pour continuer de jouer ensemble», a également déclaré Vitinha ce lundi après-midi. Un succès à domicile permettrait à Paris de conforter sa première position au classement du groupe H.

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur une victoire 2-1 du PSG contre Benfica pour tenter de remporter 1 520 € (cote à 7,60). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre PSG - BENFICA en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.