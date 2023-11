Reims - PSG : les notes du match

Mettre la défaite de Milan derrière soi. Telle était la mission du PSG ce samedi à Reims lors de cette 12e journée de Ligue 1. Un déplacement à double tranchant car l’adversaire est coriace, 4e du championnat à l’heure du coup d’envoi, même s’il devait faire sans Teddy Teuma, mais il peut également insuffler de la confiance supplémentaire en cas d’issue positive. Malgré les absences d’Hakimi, Kolo Muani ou encore Asensio, le club de la capitale voulait également poursuivre sa série de 4 victoires de suite, ce qui pouvait lui permettre de ravir la première place à l’OGC Nice, auteur d’un nul hier à Montpellier.

Le 4-4-2 de Luis Enrique avec Soler et Mukiele à droite et à gauche de la défense frappait d’entrée. Le centre de Dembélé côté droit permettait à Mbappé d’ouvrir le score d’une magnifique reprise de volée (0-1, 3e). Cueillis à froid, les Rémois ne baissaient pas les bras. Ils infligeaient même un pressing terrible à leurs adversaires, qui avaient le plus grand mal à ressortir les ballons proprement. Ito pensait même rapidement égaliser avant d’être signalé en position de hors-jeu (7e). Un avant-goût d’une première période à quasi-sens unique durant laquelle Donnarumma allait dégoûter les attaquants champenois.

Mbappé létal, Donnarumma écœurant

Tour à tour, il s’interposait sur le coup-franc d’Ito (22e), et sortait des arrêts de grande classe devant Richardson (41e) et Agbadou (44e), lequel n’avait pas attrapé le cadre un peu plus tôt (34e), tout comme Munetsi (20e). Seule ombre au tableau cette erreur de relance qui aurait pu coûter très cher (30e). Déjà très bon à San Siro en Ligue des Champions mardi dernier malgré un contexte défavorable, l’Italien poursuivait son festival. Au retour des vestiaires, il était à nouveau impeccable sur sa ligne devant Okumu (56e). Un énième arrêt déterminant puisque quelques instants plus tard, Mbappé marquait le doublé sur un service de Soler (0-2, 59e).

Avec son break d’avance, le PSG avait fait le plus dur mais Reims ne lâchait pas encore le morceau. Marquinhos suppléait son gardien sur ce une-deux entre Munetsi et Daramy (61e), puis Donnarumma écœurait une dernière fois le malheureux Munesti à deux reprises (71e, 77e). Entre temps, Diouf avait sauvé les siens sur cette reprise de Mbappé (67e) mais il finissait par s’incliner une troisième fois face au champion du monde 2018 sur ce service de l’entrant Barcola (0-3, 82e). Il empêchait tout de même le quadruplé (85e) ; bien maigre lot de consolation. Reims s’incline lourdement à domicile et voit surtout le PSG prendre la 1ère place de Ligue 1 avant la trêve internationale.

l’homme du match : Mbappé (9) : il ne lui a fallu que quelques minutes pour s’illustrer et inscrire le premier but du match. Il a repris d’une reprise parfaite un centre d’Ousmane Dembélé. Il a un peu disparu par la suite mais Kylian Mbappé est un joueur qui sait se faire oublier. En seconde période, il a jailli pour s’offrir un doublé et sceller la victoire des siens avant de s’offrir un triplé en fin de rencontre. Il aurait pu même inscrire un 4e but. En bref, un match de buteur qui sait punir quand il en a l’occasion.

Stade de Reims

- Diouf (4,5) : le jeune gardien Rémois avait sorti le grand jeu face au FC Nantes le week-end dernier en gardant sa cage inviolée pour la deuxième fois consécutive. Mais face au Paris Saint-Germain, le Français s’est incliné dès la 2e minute de jeu. Sur sa reprise de l’intérieur du pied, Mbappé met suffisamment de précision et de force pour tromper la vigilance de son homologue champenois. Sur un déboulé côté droit de Dembélé, le portier du SDR reste solide sur ses appuis pour stopper le ballon en deux temps (26e). Finalement, le talent de Mbappé a eu raison de lui puisqu’il s’est incliné à deux reprises en seconde période devant la vedette tricolore (59e, 82e).

- Foket (4) : les Parisiens ont mis de l’intensité d’entrée et le Belge a payé les pots cassés. Sur l’ouverture du score parisienne, le piston droit Rémois ne sort pas suffisamment sur Mbappé pour le mettre hors d’état de nuire (2e). Globalement, le Champenois a été un ton en dessous de ses partenaires en défense. Confronté à Mbappé, le Bruxellois a eu tendance à trop reculer et s’est montré dépassé dans les duels. Plutôt discret sur le plan offensif en première période, il est revenu avec de meilleures intentions au retour des vestiaires en s’exposant davantage par ses montées. Remplacé par Redan Khadra (72e), auteur d’une très bonne entrée et qui s’est distingué par sa capacité à remonter de bons ballons vers l’avant.

- Agbadou (5) : intelligent dans son placement, le numéro 24 du SDR a très bien lu les trajectoires des passes parisiennes tout en mettant en exergue son aptitude à contrôler la profondeur et empêcher Kang-In Lee à trouver Mbappé dans son dos, l’obligeant à jouer dans les pieds tout en réduisant l’espace devant lui. Offensivement, l’Ivoirien a apporté sa présence physique dans la surface, réalisant des gestes d’avant-centre. S’il n’a pas réussi à accrocher le cadre de Donnarumma, le natif d’Abidjan a été l’un des Rémois qui a le plus frappé au but (4 tentatives, 0 cadrées). En seconde période, il a fait ce qu’il a pu pour contenir le secteur offensif adverse.

- Okumu (4,5) : en phase offensive, le Kenyan n’a pas hésité à pénétrer dans le camp parisien pour participer à la construction du jeu. Dans une position de relanceur, il a été juste dans ses transmissions, parvenant à trouver entre les lignes ses attaquants. Appliqué dans ses tâches défensives tout au long de la première période, il a marqué le pas au retour des vestiaires. Sur le second but parisien, il est pris dans son dos par Mbappé qui ajuste à bout portant Diouf (59e).

- Abdelhamid (4,5) : au marquage individuel sur Zaïre-Emery sur les sorties de balle parisienne, le Marocain n’a pas lâché d’une semelle le Parisien qui a néanmoins réussi à faire la différence sur son opposant en créant le décalage. Comptant sur ses deux autres compères en défense centrale pour réaliser le travail de couverture, l’emblématique capitaine du SDR a su sortir de sa zone pour suppléer ses milieux de terrain et exercer un pressing haut sur ses homologues parisiens à la perte de balle. Dans une seconde période moins bonne pour Reims, il a laissé beaucoup d’espace. On peut toutefois souligner sa belle combativité tout au long de la rencontre (4 duels remportés sur 6).

- De Smet (4) : peu en vue offensivement de bout en bout, le piston gauche du Stade de Reims s’est contenté de défendre tant bien que mal devant Dembélé. S’il sort perdant de son premier duel avec l’ailier parisien, qui distille un très bon centre en direction de Mbappé pour l’ouverture du score du PSG (2e), il a su contenir les débordements de l’ex-Barcelonais avant de prendre l’eau sur le couloir droit dans un second acte dominé par le PSG. Remplacé par Josh Wilson-Esbrand (75e).

- Munetsi (4,5) : associé dans un milieu de terrain à trois, l’international zimbabwéen s’est distingué par sa capacité à jouer vite et à porter le danger dans le camp adverse. Au cours de la première mi-temps, il a donné le tournis à Marquinhos qui a su redoubler de vigilance pour lui tenir tête. Dans le bon tempo, il a fait preuve d’une certaine maîtrise dans ses transmissions. Concernant son activité à la récupération, il a rayonné lors du premier acte avant d’éprouver plus de difficultés à faire pression sur les Parisiens, qui ont montré plus de maîtrise technique au retour des vestiaires. S’il s’est vu réduire l’écart à plusieurs reprises, il a trouvé sur sa route un Donnarumma infranchissable (55e, 72e).

- Matusiwa (5) : une prestation satisfaisante pour le Néerlandais. En parfait exécutant, il a respecté les consignes de son coach à la lettre, à savoir harceler le porteur de balle. Preuve à l’appui à la 30e minute où le Rémois, sur une relance de Donnarumma, surgit dans le dos de Ruiz, lui subtilise le cuir dans la zone de vérité francilienne mais manque de peu l’égalisation (30e). Précieux à la récupération (2 interceptions), il a été plutôt bon dans l’orientation (90 % de passes réussies), alternant le jeu court et le jeu long dans le dos des défenseurs adverses avant de disparaître progressivement en seconde période et subir la loi des Franciliens (4 dribbles subis).

- Richardson (4,5) : positionné plus bas que ses partenaires dans l’entrejeu, l’ancien Havrais a été moins rayonnant à la récupération. Malgré tout, son placement ne l’a pas empêché de s’illustrer offensivement. À l’initiative de plusieurs combinaisons avec Ito aux abords de la surface parisienne, il est proche de remettre les compteurs à zéro avant la pause. Sur un ballon cafouillé par la défense du PSG, le Marocain est à l’affût pour reprendre au point de penalty, or Donnarumma se détend et enlève le ballon du bout des gants (44e). Effacé en seconde période, il est remplacé par Oumar Diakité (69e).

- Ito (6) : dans le prolongement de sa prestation face aux Canaris lors de la journée précédente, le Japonais a démarré très fort. Malgré le premier but parisien, l’ailier Rémois a donné un avertissement sans frais aux Franciliens en ajustant Donnarumma, mais son but a été refusé pour un hors-jeu au départ de l’action (5e). Virevoltant, l’offensif rémois a été le principal danger de son équipe, multipliant les projections et les appels dans le dos des défenseurs (29e). Intenable sur son côté droit, le Champenois a donné du fil à retordre aux défenseurs parisiens par sa qualité technique (5 dribbles réussis). À la baguette sur coup de pied arrêté, il a donné de multiples frissons aux hommes de Luis Enrique (22e, 44e).

- Daramy (4,5) : de retour dans le onze de départ de Will Still après avoir manqué la rencontre face à Nantes, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam avait la lourde tâche de peser sur la défense francilienne. Associé à Ito, le Danois a réalisé une entame de match convaincante, posant de gros problèmes à Soler par ses décrochages (2 fautes subies). Il est d’ailleurs à l’origine des premières offensives rémoises, dans une position d’ailier gauche, et pense offrir le but égalisateur au Japonais (5e), refusé pour hors-jeu. Davantage surveillé par l’arrière-garde parisienne en seconde période, il n’a su se mettre en évidence. Remplacé par Mamadou Diakhon (84e).

PSG

- Donnarumma (9) : le portier italien a encore fait du Donnarumma. Il a réalisé plusieurs parades décisives d’abord avant de commettre une seule grosse erreur de relance qui aurait pu coûter cher à son équipe. Mais il a encore réalisé un match impressionnant sur sa ligne avec des arrêts de très grande classe. Il a réalisé 10 arrêts et a été franchement bluffant. L’homme du résultat.

- Mukiele (4) : titulaire à la place d’Achraf Hakimi, l’ancien latéral de Leipzig a eu des difficultés. Il a laissé plusieurs espaces dans son dos et a souvent été en retard dans les duels. Il a sombré en première période, un peu comme son équipe. Au retour des vestiaires, il a été plus solide et a aussi été moins exposé.

- Marquinhos (5) : le défenseur brésilien a eu du mal dans le premier acte. Il s’est fait bousculer par Daramy notamment dans le dos de la défense. En seconde période, il a montré beaucoup plus de maitrise et a réalisé une intervention assez impressionnante devant Daramy qui coute sans doute un but.

- Skriniar (4) : critiqué après son match moyen face à Milan, l’ancien défenseur de l’Inter Milan était attendu. Et il a eu énormement de mal dans cette défense à trois. Il n’a pas su gérer la profondeur face à Daramy et a été très en difficulté. En seconde période, il a semblé plus serein et moins exposé aussi. Sans doute dû à la maîtrise de son équipe dans l’entrejeu au fil des minutes.

- Dembélé (6) : l’attaquant des Bleus a confirmé son bon retour en forme ce samedi. Très rapidement, il a débordé et délivré un cavier pour son coéquipier Mbappé qui ouvrait le score. Il a été très mobile sur son couloir droit offensivement et a su créer plusieurs occasions. Remplacé par Barcola à la 74e. L’ancien lyonnais a su se créer plusieurs occasions en quelques minutes.

- Fabian Ruiz (4) : le milieu espagnol, positionné devant la défense, s’est fait manger physiquement par l’entrejeu rémois. Il a eu énormement de mal dans l’intensité et n’a pas su gérer les vagues rémoises. Largement dépassé. Un match clairement sans pour lui qui n’a pas aidé ses partenaires. Heureusement pour lui, il a moins subi en seconde période en gérant techniquement.

- Zaïre-Emery (6,5) : le jeune milieu de terrain a encore été très correcte ce samedi après-midi. Dans l’impact, il a montré qu’il était encore le meilleur de son équipe. Assez bluffant pour un garçon de 17 ans. Sur plusieurs actions, il a porté le ballon sur plus de 40 mètres et a fait monter son bloc. Très précieux dans son rôle pour Luis Enrique.

- Soler (6) : l’ancien joueur de Valence a été étonnamment bon en tant que latéral droit hybride à la place de Achraf Hakimi. Il a multiplié les courses sur son couloir droit même si en première période, il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos. Mais offensivement, il a été très intéressant en créant techniquement plusieurs décalages. Remplacé par Lucas Hernandez à la 81e.

- Kang-in Lee (6) : le Sud-Coréen a encore été très impressionnant techniquement notamment lorsqu’il s’est recentré dans l’axe. Il a souvent joué juste et a pu distiller quelques ballons dans le dos de la défense adverse. Il a eu du mal quand il a fallu mettre plus d’impact physique. Mais globalement il s’en est bien sorti. Remplacé par Ndour à la 78e. L’ancien de Benfica ne s’est pas beaucoup illustré.

- Mbappé (9) : voir ci-dessous.

- Gonçalo Ramos (3,5) : l’attaquant portugais avait la chance de débuter avec la suspension de Randal Kolo Muani. Mais il n’a pas su s’illustrer et n’a eu que très peu de ballons. Un match sans pour lui. Remplacé à la mi-temps par Vitinha. Le milieu portugais a apporté beaucoup de maitrise technique et il n’est pas étranger à la meilleure deuxième période de son équipe.

