Lionel Messi adresse un message à Rafael Nadal

Ce jeudi, la planète sport a connu un séisme avec la retraite de Rafael Nadal. Le tennisman espagnol, véritable légende de son sport, a décidé de mettre un terme à sa carrière après plus de 20 ans d’activité et plus de 80 titres. De quoi forcément être célébré dans le monde du football puisque plusieurs acteurs du ballon rond lui ont adressé un message, du Real Madrid en passant par Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé.

Cette fois, c’est au tour de Lionel Messi d’adresser un message sur ses réseaux sociaux. «Tu es un exemple pour tout le monde, pour ton travail, pour ta persévérance. Tant d’années au plus haut niveau, je suis un admirateur et je voulais t’envoyer un gros câlin.» La classe forcément entre légendes.