La FFF porte plainte contre So Foot

La suite après cette publicité

Après les révélations faites par So Foot et incriminant le Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, l'instance a décidé de déposer plainte en diffamation contre le média français. «La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse», précise le communiqué de la FFF.

Pour rappel, le magazine So Foot a récemment publié une enquête de six pages sur les dysfonctionnements au sein de la fédération depuis la victoire au Mondial 2018. Plusieurs femmes ont d'ailleurs accusé l'homme de 80 ans, de harcèlement sexuel. Interrogé, ce jeudi, sur les accusations, Didier Deschamps a cependant botté en touche : «ce n'est pas mon domaine, je lui ai parlé longtemps hier. Si je ne m'en réfère qu'à la partie sportive, il y a tellement de fausses informations. Le président va bien, il est en pleine forme. Après, à chacun son interprétation. Aujourd'hui, c'est difficile de faire le tri», a-t-il ainsi expliqué.