OM : l’anecdote violente de Brice Dja Djedjé avec André-Pierre Gignac

Lors de la saison 2014-2015, l’Olympique de Marseille était l’une des équipes les plus spectaculaires de Ligue 1. Sous l’égide d’un Marcelo Bielsa érigé en icône, le club phocéen s’est battu pour le titre pendant une grande partie de la saison et aura fait vibrer tous ses supporters avec un jeu spectaculaire. Une saison durant laquelle Brice Dja Djédjé et André-Pierre Gignac auront brillé. Alors que le défenseur ivoirien aura sûrement réalisé la meilleure saison de sa carrière, l’attaquant français a empilé les buts avant d’aller exporter ses talents du côté du Mexique. Pour autant, les coulisses n’ont pas toujours été reluisantes. Malgré une grande connexion sur le terrain, la tension était parfois au rendez-vous entre les deux hommes. Et comme l’a expliqué Brice Dja Djedjé dans un live sur TikTok, les deux joueurs en sont même venus aux mains lors d’un entraînement :

««On faisait un 6 contre 6 à l’entraînement, et avec Lucas Mendes, on prenait l’eau. Ca commençait à partir en insultes et DD Gignac m’a dit un truc qui ne m’a pas plu. On s’est dit "viens on va aux vestiaires". On est parti, il n’y avait personne, on a fermé la porte, on s’est mis bien. Tu entendais des "boom boom boom", c’était une bagarre de bonhommes. Quand on a fini de faire ce qu’on avait à faire, DD et moi on est sortis presque main dans la main, on est parti, on a continué à jouer, on rigolait comme des bonhommes. Qui a perdu ? Il n’y a pas eu de perdant. En fait, c’est pour te dire que ça a ressoudé les liens. On ne se faisait pas la gueule, je suis son petit frère à DD, mais je n’ai pas supporté un truc, et lui pareil», a-t-il raconté chez HakoTV. Le genre d’anecdotes qui risquent de donner le sourire aux supporters de l’OM.