OM : le Vélodrome ne sera pas plein face à Lille

Ce dimanche en fin d’après-midi, l’OM reçoit le LOSC dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Avec le PSG et Lens déjà bien installés en tête du championnat, Marseille se doit de s’imposer pour creuser l’écart sur son adversaire direct, Lille, et garder un avantage sur Lyon, qui pointe à seulement deux points derrière. Une victoire au Vélodrome serait donc essentielle pour rester dans la course aux places européennes et maintenir la pression sur ses concurrents.

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Cependant, le Vélodrome pourrait ne pas afficher complet ce dimanche après-midi, malgré l’importance de la rencontre. Selon La Provence, le temps des guichets systématiquement fermés, qui faisait la fierté du club, semble désormais révolu. Pour cette affiche de haut de tableau, tous les billets n’ont pas encore trouvé preneurs et il reste quelques places disponibles, tandis que les supporters lillois sont interdits de déplacement.