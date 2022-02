Burnley-Liverpool : les compositions officielles

Trois jours après sa victoire face à Leicester City (2-0) et au lendemain de la démonstration de Manchester City face à Norwich, Liverpool se déplace à Turf Moor pour y défier la lanterne rouge, Burnley. Pour ce match, Jürgen Klopp peut compter sur son équipe type, et notamment les retours de ses stars Mohamed Salah et Sadio Mané devant.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Clarets sortent d'un match nul, déjà à Turf Moor, face à Manchester United, et Sean Dyche fait logiquement assez peu tourner son onze. Aaron Lennon remplace Dwight McNeil dans le couloir gauche.

Les compositions d'équipes :

Burnley : Pope - Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters - Lennon, Westwood, Brownhill, Cornet - Weghorst, Rodríguez.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keïta - Salah, Firmino, Mané.