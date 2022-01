Juventus : Mo Ihattaren pourrait retourner aux Pays-Bas

Le jeune milieu offensif néerlandais, Mohamed Ihattaren semblait destiné à une belle carrière après ses débuts prometteurs dans son club formateur le PSV Eindhoven. Recruté l'été dernier en toute fin de mercato contre 1,9 millions d'euros par la Juventus Turin, le batave a directement été envoyé en prêt du côté de la Sampdoria de Gênes.

A la Samp, celui qui possède également la nationalité marocaine, n'a pris part à aucune minute de jeu et ne s'est assis sur le banc qu'une seule fois, lors de la troisième journée face à l'Inter (2-2). Depuis plus rien. De Telegraf nous apprend que pour relancer le joueur, le club du FC Utrecht, sa ville natale, serait enclin à l'idée de se faire prêter le joueur pendant une saison et demi, le temps qu'il puisse retrouver la forme, comme il avait pu le faire avec Zakaria Labyad aujourd'hui à l'Ajax.