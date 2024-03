L’OM remercie la LFP

Ce jeudi, la Ligue de Football professionnelle a dévoilé le programme de la 29e journée avec des horaires aménagés pour les équipes toujours en lice sur la scène européenne. Pour ne pas trop charger leur calendrier, la LFP a ainsi décidé d’aménager cette journée «car tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France» et «permet de faire rayonner la France à l’international». Dès lors, Lorient-PSG et Monaco-Lille auront lieu le mercredi 24 avril à 19h sur Prime Video, alors que le match entre l’OM et Nice se tiendra à 21h sur Canal + Sport 360 et Canal+ Foot.

La suite après cette publicité

Un geste de l’instance souligné par le club marseillais. «L’Olympique de Marseille, par la voix de son président Pablo Longoria, tient à remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet. Un calendrier aménagé pour les trois clubs qualifiés en quart de finale des Coupes d’Europe est une décision forte et un acte d’unité du football français derrière ses représentants à l’échelle européenne pour se donner les meilleures chances de réussite sur la scène internationale», peut-on ainsi lire au sein du communiqué olympien.