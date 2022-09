Olympique de Marseille - Eintracht Francfort : les compositions probables

La suite après cette publicité

En championnat, les Marseillais sont sur un nuage. Avec six victoires et seulement un nul concédé en sept journées, ils restent en tête de la Ligue 1, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain (leader avec une meilleure différence de buts). Mais en Ligue des Champions, l'OM a vécu une première nuit compliquée en craquant en fin de partie sur la pelouse de Tottenham (0-2). Et pour la première en Coupe d'Europe cette saison devant son public, Igor Tudor et ses hommes feront face à l'Eintracht Francfort, une équipe normalement à leur portée.

Pour y parvenir, le technicien phocéen a décidé de remanier son 3-5-2, en raison des pépins physiques et des suspensions. Premier secteur impacté : la défense à trois. Expulsé chez les Spurs, Chancel Mbemba ne pourra pas prendre part à la réception des Allemands et laissera sa place à Sead Kolasinac. Blessé en fin de match contre le LOSC, Samuel Gigot est lui incertain et pourrait laisser sa place au profit de la nouvelle recrue estivale Eric Bailly. Enfin, malgré une prestation cauchemardesque face aux Dogues, Leonardo Balerdi - sorti à la 28e minute dimanche dernier - sera reconduit sur l'axe droit en raison d'un effectif défensif amoindri, d'après L'Équipe.

Une association Payet-Gerson-Sanchez prometteuse

Au milieu de terrain, la paire Guendouzi-Gueye, alignée face à Lille, débutera sur le banc. Igor Tudor a préféré mettre en avant les profils de Jordan Veretout et Valentin Rongier devant sa défense, avec les deux indéboulonnables pistons : Nuno Tavares à gauche et Jonathan Clauss à droite. Pour l'attaque, Dimitri Payet devrait enfin démarrer cette rencontre et sera associé avec Gerson, derrière Alexis Sanchez. Un trio prometteur que l'on attendait de voir.

Côté Francfort, la formation de Bundesliga évoluera dans le même système que son opposant olympien, avec quelques têtes bien connues du Championnat de France. Kevin Trapp débutera logiquement dans les buts et sera accompagné d'un autre ex-Parisien : Eric Junior Dina-Ebimbe, dans l'entrejeu. En attaque, les Marseillais devront se méfier de Kamada et Mario Götze, alignés derrière Randal Kolo Muani. L'ex-Nantais est dans une forme étincelante depuis son arrivée en Allemagne. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site.

