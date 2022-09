OM : la soirée cauchemardesque de Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

Leonardo Balerdi est un joueur qui, au fil du temps, est devenu clivant. Certains pensent qu'il est un joueur encore plein de promesses, d'autres qu'il a fait son temps et ses étourderies commencent à agacer. Depuis le début de la saison, pourtant, il a eu beaucoup de temps de jeu. Il a été plutôt bon dans l'axe de la défense à trois, et un peu moins à l'aise dans l'axe gauche.

Ce samedi soir, contre le LOSC, trois jours après un match de Ligue des Champions contre Tottenham durant lequel il est entré, il était de nouveau titulaire. Cette fois, Mbemba occupait l'axe droit, Gigot l'axe central et donc Balerdi l'axe droit. Ce qu'on peut dire, c'est que rien n'a été simple et l'Argentin a vécu un petit calvaire, d'abord sur la pelouse. Mais Tudor a expliqué pourquoi il avait opté pour cette défense.

« Les deux préfèrent jouer dans l'axe, aucun n'est gaucher. Ce soir je pensais que Leo était meilleur de ce côté-là, il était plus frais par rapport à Samuel, qui a joué mercredi », a expliqué le Croate. Même s'il n'est pas directement impliqué sur le but encaissé par l'OM dès la 12e minute, il avait failli causer un penalty quelques instants plus tôt. À la 26e minute, après l'égalisation d'Alexis Sanchez, son coach a décidé de le sortir pour faire rentrer Nuno Tavares et donc replacer Kolasinac en central gauche.

« Je n'ai pas aimé le fait qu'il soit sifflé »

C'est à ce moment précis que l'Orange Vélodrome gronda. Bien sûr pour signifier que l'Argentin n'avait pas, une nouvelle fois selon eux, effectué une bonne partie. Les statistiques en attestent d'ailleurs : 0 duel gagné, 0 interception, 0 dégagement, 9 ballons perdus, un carton jaune et un bel énervement en sortant et en frappant les bancs de touche du poing. Mais, Igor Tudor s'est expliqué en conférence de presse.

« J'ai dû faire ce que je n'aime pas faire. Je n'aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a mal joué. J'avais l'impression que l'arbitre avait le carton facile et je ne voulais pas qu'il risque de prendre un autre carton. C'est pour cela qu'il est sorti. Je n'ai pas aimé le fait qu'il soit sifflé. Je ne trouve pas ça beau de siffler ses propres joueurs. Surtout que c'est un bon gars, il donne toujours le maximum. Par le passé et même ce soir, il a toujours fait des bons matches, parce que c'est un bon joueur », a-t-il ainsi développé.

Pas sûr que cela suffise à le remettre en selle. Enfin, sauf s'il joue dès le départ la rencontre de Ligue des Champions, ce mardi contre Francfort. Avec la blessure de Samuel Gigot et la suspension de Chancel Mbemba, la probabilité pour que l'Argentin débute est assez grande. Mais, sera-t-il prêt psychologiquement ? Cela reste à voir...