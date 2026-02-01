L’Inter Milan met la main sur un franco-algérien

L’Inter Milan est tout proche de finaliser le transfert de Yanis Massolin, en provenance de Modène, mais le milieu franco-algérien restera dans son club actuel jusqu’à la fin de la saison. Les négociations sont désormais dans leur phase finale, et l’opération devrait se conclure dans les prochaines heures selon Sky Sport.

Âgé de 23 ans et évoluant en Serie B, Massolin s’est montré régulier cette saison avec 13 apparitions, dont 7 titularisations. Il a marqué un but contre Frosinone et délivré deux passes décisives, face à Catanzaro et lors de la victoire contre Pescara, confirmant son potentiel avant son arrivée à l’Inter.