Super League : Florentino Perez n'a pas invité le PSG

Ce dimanche, douze clubs fondateurs ont annoncé la création d’une Super League. Parmi ces grosses écuries européennes, on retrouve trois clubs espagnols, trois clubs italiens et six clubs anglais. Aucun club français ou allemand n’a pour l’instant dit oui à cette idée. Et si depuis quelques jours la rumeur selon laquelle le PSG a refusé l’invitation circule, Florentino Perez a tenu à apporter quelques précisions.

Interrogé dans l’émission El Chiringuito, le président du Real Madrid et initiateur de ce projet, a expliqué ne pas avoir convié Paris, ni le Bayern Munich. « Pour l’instant, nous n’avons pas invité le PSG. On commence avec les douze clubs fondateurs. On pense que le PSG pourrait nous rejoindre, mais je ne peux pas m’avancer parce qu’on n’en a pas encore parlé, ni avec les deux clubs allemands d'ailleurs (ndlr : le Bayern Munich et Dortmund). Nous avons douze clubs fondateurs et nous pouvons en avoir quinze », a-t-il lancé.