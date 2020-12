La sensation Jude Bellingham raconte son adaptation éclair au Borussia Dortmund

Seize apparitions toutes compétitions confondues, dont trois titularisations en Ligue des Champions, une place dans l'histoire en tant que plus jeune buteur du club en compétition officielle : Jude Belligham n'a pas manqué ses débuts au Borussia Dortmund. Arrivé cet été en provenance de Birmingham City, contre un chèque de 25 M€, le milieu de terrain anglais s'est immédiatement adapté à son nouvel environnement, malgré ses 17 ans et la barrière de la langue.

La suite après cette publicité

Il a même convaincu Gareth Southgate de lui offrir sa première sélection avec l'Angleterre, contre l'Irlande (3-0, amical), impressionnant tout son monde par sa maturité. «Tu dois grandir vite. Il faut laisser tes habitudes d'enfant derrière toi, parce qu'on attend que tu sois à un niveau proche de celui de tes collègues. Sinon, tu les laisses tomber, tu t'enfonces et tu ne peux pas exploiter pleinement ton potentiel», a-t-il expliqué dans les colonnes du magazine anglais Four Four Two.

Ses coéquipiers dans la Ruhr justement, le jeune homme les adore. «C'était surréaliste ! C'était : "oh mon Dieu, c'est Mats Hummels, il a gagné la Coupe du Monde. Il a tout connu dans le football. Et là, c'est Jadon Sancho, et là, c'est Marco Reus". Que des vedettes ! Sur le terrain, on peut voir ce qu'ils font, combien ils travaillent dur et combien ils sont déterminés à continuer à s'améliorer. Pour moi, c'était fou, puisqu'ils sont déjà très forts. Cela m'a poussé à vouloir être aussi fort que je le peux», a-t-il lancé, également impressionné par Raphaël Guerreiro, avant de poursuivre.

Comme un poisson dans l'eau

«Je pense que, quand tu joues avec ces gars-là, c'est facile d'établir une connexion, parce que tu peux t'identifier à eux un peu plus. On est tous dans le même bateau, à des moments similaires de nos carrières, mais, en même temps, il y a un grand équilibre dans l'équipe. Comme je l'ai dit auparavant, les jeunes seront sous les projecteurs si tout se passe bien, mais il faut aussi saluer les joueurs les plus expérimentés pour leur manière de nous enlever de la pression pendant les matches», a-t-il lâché.

De quoi le conforter dans son choix estival, alors que Manchester United lui faisait également la cour depuis de longs mois. «United a une équipe fantastique, mais j'étais tellement concentré et si heureux de l'intérêt de Dortmund que c'est devenu mon choix n° 1. Il n'a jamais été question de choisir un club plutôt qu'un autre. Pour moi, cela a toujours été le Borussia Dortmund, c'est tout. La seule chose qui m'importait pendant ce transfert, c'était de jouer au football et, ici, c'est le meilleur endroit pour le faire. C'était clair comme le jour, si tu viens ici et fais les choses bien, tu vas avoir ta chance», a-t-il justifié.

Et c'est bien ce qui est pour l'heure en train de se passer, même si, après des débuts fracassants, les Borussen semblent désormais prendre leur temps pour continuer à polir le diamant britannique. Jude Bellingham est bel et bien destiné à porter haut les couleurs du BVB, avec Youssoufa Moukoko, autre grand espoir des pensionnaires du Signal-Iduna Park, dans les prochains mois.