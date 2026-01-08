Menu Rechercher
Supercopa

Real Madrid : le missile incroyable de Fede Valverde face à l’Atlético

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Federico Valverde @Maxppp
Atlético 1-2 Real Madrid

Quel début de match pour le Real Madrid ! Alors que les Merengues défient les voisins de l’Atlético de Madrid pour la deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne, les troupes de Xabi Alonso ont pris l’avantage pratiquement sur coup d’envoi. Et ce grâce à Fede Valverde.

Foot Mercato
📽️⚽️ MAIS C'EST QUOI CE BUT !? 😱 LE COUP DE FUSIL DE FEDE VALVERDE ! 🚀

#AtleticoRealMadrid #SuperCopaDeEspaña

Le milieu de terrain uruguayen a ainsi envoyé un superbe coup franc au fond des filets, avec une véritable mine qu’Oblak a légèrement touché mais sans pouvoir dévier sa trajectoire. A noter que c’est le premier but de la saison pour le numéro 8 de la Casa Blanca.

Pub. le - MAJ le
