Supercopa
Real Madrid : le missile incroyable de Fede Valverde face à l’Atlético
Quel début de match pour le Real Madrid ! Alors que les Merengues défient les voisins de l’Atlético de Madrid pour la deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne, les troupes de Xabi Alonso ont pris l’avantage pratiquement sur coup d’envoi. Et ce grâce à Fede Valverde.
Foot Mercato @footmercato – 20:06
📽️⚽️ MAIS C'EST QUOI CE BUT !? 😱 LE COUP DE FUSIL DE FEDE VALVERDE ! 🚀Voir sur X
#AtleticoRealMadrid #SuperCopaDeEspaña
Le milieu de terrain uruguayen a ainsi envoyé un superbe coup franc au fond des filets, avec une véritable mine qu’Oblak a légèrement touché mais sans pouvoir dévier sa trajectoire. A noter que c’est le premier but de la saison pour le numéro 8 de la Casa Blanca.
