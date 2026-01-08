Real Madrid : le missile incroyable de Fede Valverde face à l’Atlético

Quel début de match pour le Real Madrid ! Alors que les Merengues défient les voisins de l’Atlético de Madrid pour la deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne, les troupes de Xabi Alonso ont pris l’avantage pratiquement sur coup d’envoi. Et ce grâce à Fede Valverde.

Le milieu de terrain uruguayen a ainsi envoyé un superbe coup franc au fond des filets, avec une véritable mine qu’Oblak a légèrement touché mais sans pouvoir dévier sa trajectoire. A noter que c’est le premier but de la saison pour le numéro 8 de la Casa Blanca.