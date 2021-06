EdF : N'Golo Kanté et son image «exagérée» de gentil garçon

La suite après cette publicité

N'Golo Kanté (30 ans) fait l'unanimité aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Une chose valable d'ailleurs en sélection avec l'équipe de France comme en club avec Chelsea, où ses performances ont notamment permis aux Blues de conquérir la deuxième deuxième Ligue des Champions de leur histoire. L'une des raisons de cette cote de popularité réside dans le caractère du milieu de terrain de poche, présenté et considéré comme une personne attachante et gentille. « NG » a d'ailleurs estimé que son image était peut-être un peu trop exagérée publiquement.

« C'est vrai que parfois on peut avoir une image un peu trop belle, trop jolie. Au final, je suis juste un joueur normal parmi tant d'autre. Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique... je suis juste un joueur comme les autres. En quoi c'est gênant cette popularité ? Ca n'a pas lieu d'être. J'aime bien bien m'entendre avec mes coéquipiers, les gens que je croise dans la rue... il y a d'autres personnes comme ça dans le foot. Il ne faut pas en faire toute une histoire ? Parfois c'est exagéré et pas nécessaire », a expliqué N'Golo Kanté en conférence de presse ce dimanche. Avec comme une envie de mettre les choses au clair...