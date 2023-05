Manchester City : Pep Guardiola pousse un coup de gueule et fixe son avenir

La suite après cette publicité

Manchester City est en route pour un potentiel fabuleux triplé, avec la Premier League déjà dans la poche, la finale de la FA Cup à jouer contre Manchester United et celle de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Mais une menace continue de peser sur le club anglais. Rappelez-vous février dernier, lorsque la Premier League avait communiqué sur 100 infractions au règlement financier depuis la saison 2009/2010 commises par Man City. Avec pour conséquence possible une amende, un retrait de points voire une relégation administrative.

Mais le verdict tarde à tomber. Et Manchester City a donc eu tout le loisir de remporter un nouveau championnat, le 5e sur les 6 dernières années. Pep Guardiola en a assez d’attendre, et il l’a fait savoir. « Ce que je voudrais, c’est que la Premier League, ou les juges, prennent une décision le plus tôt possible. Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal, tout le monde le saura, et si nous sommes comme nous croyons que nous sommes, comme nous l’avons fait en tant que club pendant de nombreuses années de la bonne manière, alors les gens arrêteront d’en parler. (…) J’espère que les juges ne sont pas si occupés, et qu’ils vont pouvoir écouter les deux côtés, et à la fin décider ce qui est le meilleur. Parce qu’en fin de compte, je sais fermement que ce que nous avons gagné sur le terrain, nous le méritons, je n’ai aucun doute. »

Guardiola ne partira pas

Guardiola est agacé qu’on lui gâche le plaisir de ce nouveau titre de champion, avec cette menace toujours en cours. « Si ça arrive, ça arrive. Alors allons-y. Allez, 24 heures, allons-y, asseyons-nous, parlons, des deux côtés, avocats présents, n’attendez pas un an, trois ans, pourquoi ne pas le faire rapidement ? » Et si le verdict n’est pas celui espéré, il a quand même assuré vouloir lier son avenir avec les Citizens.

« Je resterai la saison prochaine », a-t-il assuré. Avec un contrat jusqu’en 2025, il est donc bien parti pour vivre sa 8e saison sur le banc mancunien, son record de longévité. « J’ai un contrat et quand je signe, je respecte les clubs », a-t-il conclu. Ce n’est donc pas aujourd’hui que Manchester City tremblera pour son avenir sportif.