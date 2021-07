Atlético : deux joueurs en plus de Saul Ñiguez pour faire revenir Antoine Griezmann ?

Ces dernières heures, l'Espagne ne parle plus que l'incroyable échange que préparent le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Et selon les informations de la station espagnole Radio Catalunya, l'Atlético serait prêt à proposer au FC Barcelone deux autres joueurs en plus que son milieu de terrain Saul Ñiguez pour s'adjuger les services d'Antoine Griezmann : le latéral gauche brésilien Renan Lodi et le défenseur espagnol Mario Hermoso, formé au Real Madrid et passé par l'Espanyol Barcelone.

Arrivé en Catalogne il y a deux ans, l'international français souhaiterait retrouver le Wanda Metropolitano et toujours d'après le média catalan, l'entraîneur des Colchoenros Diego Simeone ne serait pas contre son recrutement cet été. Cette information est toutefois à prendre avec des pincettes, puisque Sky Sport dément la présence d'autres joueurs madrilènes dans la transaction. Affaire à suivre.