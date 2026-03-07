L’Atletico de Madrid fait le point sur l’avenir d’Antoine Griezmann

Proche de rejoindre Orlando et la Major League Soccer, avec qui il était en discussions depuis quelques jours, Antoine Griezmann a finalement pris la décision de rester à l’Atlético de Madrid jusqu’en fin de saison. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les pensionnaires du Civitas Metropolitano, le Français pourrait rejoindre la MLS cet été, mais pour l’instant, la priorité est aux Colchoneros.

Mateu Alemany, le directeur sportif du club madrilène, a confirmé qu’il restait un joueur de l’Atlético : « il a un contrat pour cette saison et deux autres avec nous. Je ne vois pas d’autre nouveauté. Antoine est dans une forme extraordinaire, il fait des matchs exceptionnels. Le public du Metropolitano va l’applaudir comme toujours. Je maintiens ce que j’ai dit : il a un contrat, il va rester avec nous. Il réalise des performances spectaculaires et c’est le plus important. Il va continuer avec nous et c’est tout. La situation est la même qu’il y a deux semaines ».