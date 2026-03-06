Antoine Griezmann va rester à l’Atlético de Madrid !

Partira, partira pas ? Voilà la question que tous les suiveurs de l’Atlético de Madrid se posaient au sujet d’Antoine Griezmann. Légende de l’Atlético de Madrid avec qui il a dépassé la barre des 200 buts cette saison, "Grizou" reste un joueur iconique des Colchoneros et il n’a pas forcément baissé le pied ces derniers mois. Toujours aussi apprécié par Diego Simeone, le natif de Mâcon n’est pas dérangé par la concurrence et continue de performer. Il suffit de regarder les matches des Colchoneros pour voir que l’ancien international français (137 sélections, 44 buts) a toujours ce petit truc en plus, même à 34 ans.

Mais voilà, ces dernières semaines, une rumeur persistante est apparue. N’ayant jamais caché son affection pour la culture américaine, l’ancien du FC Barcelone a reçu une offre de la franchise floridienne d’Orlando City. En plus de la perspective de traverser l’océan Atlantique, ce qui plaît énormément au joueur, le club de MLS aurait formulé une proposition jugée exceptionnelle par la presse ibérique. Mais voilà, alors que le mercato américain est ouvert jusqu’en fin mars, rejoindre la Floride signifiait alors un départ en milieu de saison pour le numéro 7 de l’Atléti.

Un départ en MLS reporté à cet été et ailleurs qu’à Orlando ?

Et alors que tout le monde est monté au créneau dans la capitale ibérique pour conserver sa légende, cette dernière aurait pris sa décision ce vendredi. En effet, à en croire les dernières informations de L’Equipe, Griezmann a décidé de rester à Madrid jusqu’en fin de saison. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les pensionnaires du Civitas Metropolitano, le Français pourrait rejoindre la MLS cet été et serait beaucoup plus enclin à cette perspective comme l’expliquent nos confrères ? Dès lors, cette aventure américaine se fera-t-elle forcément avec le maillot violet d’Orlando City ?

Toujours d’après le quotidien, d’autres clubs l’auraient ajouté à leur "discover list". Même si le club floridien garde une longueur d’avance, le CF Montréal et l’Inter Miami sont sur le coup. Une réunion de Griezmann avec Luis Suarez et Lionel Messi pourrait donc avoir lieu en Floride. A moins que le Los Angeles FC ne vienne chambouler tout cela car les Californiens sont également toujours intéressés par le joueur. Une chose semble désormais acquise : le feuilleton Griezmann est terminée et il pourra aller chercher deux nouveaux titres avec l’Atlético de Madrid avec la Coupe du Roi et la Ligue des Champions.