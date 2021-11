Ce que le LOSC a réellement perçu sur le transfert de Victor Osimhen à Naples

Transféré à l'été 2020 en provenance de Lille, l'attaquant de Naples Victor Osimhen réalisé un début de saison 2021/2022, après un exercice passé tronqué par les blessures : auteur de 9 buts et 2 passes décisives, il participe au très bon début de saison des Partenopei en championnat, leaders de Serie A avant d'affronter l'Inter Milan ce soir. Dans les colonnes de l'édition de ce dimanche, L'Équipe dévoile les montants exacts concernant son transfert du nord de la France au sud de l'Italie, après avoir eu accès à des documents relatifs à la transaction.

Selon les informations du quotidien sportif français, l'international nigérian (19 sélections, 10 buts) aurait coûté 71,3 millions d'euros plus 10 de bonus (2,5 M sur ses 4 années de contrat), mais qui ne seront reçus par les Dogues seulement si Naples dispute un quart de finale de Ligue des Champions. En réalité, si on prend en considération les quatre joueur ayant fait le sens inverse et survalorisés à 20 M€, la direction napolitaine n'a payé que 51,3 M€. Et si on retire les indemnités de formation (3 M), le pourcentage sur la plus-value de son ancien club Charleroi (8,3 M) et des intérêts d'emprunt bancaire (4 M), la direction nordiste n'a perçu qu'environ 36 millions d'euros, suffisants pour sortir le club d'une grosse difficulté financière l'année passée.