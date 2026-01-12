Real Madrid : Xabi Alonso a été prévenu au dernier moment

Dans son communiqué annonçant le départ de Xabi Alonso, le Real Madrid précise que ce divorce anticipé a été décidé d’un commun accord entre les deux parties. Depuis, cette version a du plomb dans l’aile. Plus tôt dans la soirée, El Chiringuito et Marca assuraient que Xabi Alonso et ses joueurs avaient appris la nouvelle par surprise. Une version que confirme le journaliste Marcos Benito.

« C’est à 16h30 que Xabi Alonso et son agent ont reçu l’appel du club. Le Real Madrid a attendu pratiquement deux heures pour publier le communiqué. L’agent d’Alonso n’était pas à Madrid, Alonso était chez lui. Ils ne s’attendaient pas à ce que ce licenciement tombe maintenant. Quand ils mettent « d’un commun accord », c’est une formule (de politesse). Lui ne voulait pas partir de Madrid, il n’y pensait pas. Ils ont dû se séparer de manière unilatérale et pas d’un commun accord », a-t-il confié.