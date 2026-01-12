Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso a été prévenu au dernier moment

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso et Florentino Pérez @Maxppp

Dans son communiqué annonçant le départ de Xabi Alonso, le Real Madrid précise que ce divorce anticipé a été décidé d’un commun accord entre les deux parties. Depuis, cette version a du plomb dans l’aile. Plus tôt dans la soirée, El Chiringuito et Marca assuraient que Xabi Alonso et ses joueurs avaient appris la nouvelle par surprise. Une version que confirme le journaliste Marcos Benito.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🗣️ "El Real Madrid le ha dicho a Xabi Alonso y su representante que le iban a despedir hoy a las 16:30H".

🚨 Información de @marcosbenito9 en el 'ESPECIAL XABI ALONSO DESTITUIDO'.

🔴
Voir sur X

« C’est à 16h30 que Xabi Alonso et son agent ont reçu l’appel du club. Le Real Madrid a attendu pratiquement deux heures pour publier le communiqué. L’agent d’Alonso n’était pas à Madrid, Alonso était chez lui. Ils ne s’attendaient pas à ce que ce licenciement tombe maintenant. Quand ils mettent « d’un commun accord », c’est une formule (de politesse). Lui ne voulait pas partir de Madrid, il n’y pensait pas. Ils ont dû se séparer de manière unilatérale et pas d’un commun accord », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier