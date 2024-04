La belle histoire de Rodrigo Muniz, la nouvelle coqueluche de Fulham

Il y a encore quelques mois, Fulham pouvait se targuer d’avoir l’un des attaquants les plus efficaces de Premier League. Pourtant, une mallette pleine d’argent saoudienne est venue tout chambouler. Aleksandr Mitrovic parti du côté d’Al-Hilal, les Cottagers se retrouvaient alors sans solution viable au poste de buteur. Un problème certain pour pouvoir exister en Premier League où les dynamiques se font et se défont à une vitesse supersonique. Forcément, avec une demi-saison avec Carlos Vinicius et Raúl Jiménez en tant que buteurs, l’équipe de Londres a rencontré quelques difficultés lors des six premiers mois.

Cet hiver, la quête d’un buteur fiable était donc une nécessité pour les dirigeants de Fulham après une première partie de saison décevante. Pourtant, les décisionnaires du club en blanc et noir n’ont pas eu à débourser le moindre centime. En effet, la solution se trouvait déjà au club et s’appelait Rodrigo Muniz. Recruté pour 8 millions d’euros en provenance de Flamengo, l’attaquant brésilien était le troisième attaquant en début de saison dans l’esprit de Marco Silva, le coach du club de la capitale, après un prêt en demi-teinte à Middlesbrough la saison passée. Et malgré un temps de jeu croissant au fil des mois, une blessure au genou après son premier but de la saison en EFL Cup contre Ipswich vient le freiner dans sa progression. Mais voilà, à l’entame du Boxing Day, Rodrigo Muniz s’impose définitivement dans le onze de Fulham.

En pleurs lorsque le titre de meilleur joueur du mois lui a été décerné

Un choix qui s’avère payant pour le plus grand plaisir de Craven Cottage qui s’est trouvé une nouvelle coqueluche. Intéressant dans le jeu, Muniz a vraiment commencé à empiler les buts après avoir inscrit sa première réalisation de la saison en PL le 3 février dernier contre Burnley. Depuis, on n’arrête plus le natif de São Domingos do Prata avec 8 buts et 1 passe décisive lors de ses 10 dernières apparitions dans le championnat d’outre-Manche. Preuve que la mayonnaise a parfaitement prise et qu’il a une réelle influence dans les résultats de son équipe, Fulham n’a connu que quatre défaites depuis son intronisation dans le onze de Fulham début février. En mars, Fulham a d’ailleurs réalisé un mois presque parfait avec deux victoires et un nul en quatre rencontres. Rodrigo Muniz a été l’auteur de quatre réalisations le mois dernier.

Des performances qui lui ont forcément valu une récompense méritée. Nommé pour la première fois parmi les joueurs du mois de mars, l’attaquant véloce d’1m85 a été élu joueur du mois en Premier League. Alors que le trophée lui a été remis en surprise par ses compatriotes et coéquipiers Willian et Andreas Pereira, le Brésilien s’est effondré en larmes. «Sans mes coéquipiers, le staff, tout le monde ici, c’est impossible, a déclaré Muniz sur le site officiel de Fulham. C’est spécial. Les deux dernières années et demie ont été difficiles. Maintenant, je me suis adapté à l’Angleterre. Je me sens chez moi ici.» Parti de rien, Rodrigo Muniz commence à se faire un sérieux nom en Angleterre et sa détermination semble lui permettre de franchir des paliers inimaginables encore il y a quelques mois. Bref, voici tous les contours d’une success story dont raffole l’Angleterre qui est amené à durer alors que Muniz est sous contrat jusqu’en 2026 avec Fulham.