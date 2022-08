Le flop Franco Tongya quitte définitivement l'OM

La suite après cette publicité

Voilà un départ qui ne surprendra pas grand monde à l'Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne vient de se séparer de Franco Tongya (20 ans), l'international U20 italien (7 sélections, 1 but) qui était arrivé sur la Canebière dans le cadre du transfert de Marley Aké vers Turin, en janvier 2021.

Formé par la Vecchia Signora, avec qui il évoluait en réserve et n'a jamais porté les couleurs de l'équipe première, Franco Tongya va découvrir un nouveau championnat puisqu'il vient de s'engager en faveur de la formation danoise d'Odense Boldklub. « Nous nous sommes mis d'accord avec l'Olympique de Marseille sur le transfert de l'ancien joueur de la Juventus Franco Tongya, afin que l'attaquant soit immédiatement transféré à Odense », précise le club danois.

Un flop à 8 M€

Franco Tongya, qui portera le numéro 10 avec les pensionnaires de Superligaen, a également livré ses premiers mots en tant que joueur d'OB. « Je pense que je suis au bon endroit pour moi, pour le club et pour les gens de la ville, donc j'ai très hâte de commencer. J'aime déjà la ville et j'ai aussi déjà rencontré des fans dans le centre-ville. Je veux apporter aux fans de la joie et de l'excitation pour le football, et j'espère que je pourrai être une partie importante de l'équipe », a ainsi lâché le natif de Turin sur le site officiel d'OB.

Byd velkommen til Franco Tongya, der rykker til Odense fra Olympique de Marseille 🙌🔵⚪



🔗https://t.co/dzB05jWoZ4#obdk #sldk pic.twitter.com/n49KwnHmH2 — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) August 30, 2022

Recruté 8 M€ par l'OM il y a un an et demi, le milieu offensif transalpin n'a aussi jamais porté les couleurs de l'équipe première olympienne. Depuis son arrivée en France, Franco Tongya n'avait disputé que 14 rencontres avec la réserve, inscrivant 4 buts au passage.