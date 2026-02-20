La statistique délirante d’Arsenal sur corner

Cette saison, tout roule pour Arsenal. Même s’ils viennent de concéder un nul très frustrant en milieu de semaine face à Wolverhampton, les Gunners restent premiers en championnat et ont également fini premiers de la phase régulière de Ligue des Champions. Un bilan impressionnant qui laisse enfin présager une saison avec des titres pour le club londonien, qui attend de remporter la Premier League depuis tant d’années. Des performances remarquables qui sont aussi dues à une incroyable réussite sur coups de pied arrêtés.

Grâce au Français Nicolas Jover, spécialiste en la matière, Arsenal marque beaucoup sur corner notamment. Ce vendredi, OptaJoe, spécialisé dans l’analyse des données du football anglais, a livré une statistique délirante sur les pensionnaires de l’Emirates Stadium. Cette saison, ces derniers ont mis 117 minutes pour relancer le jeu sur corner en Premier League. Ils détiennent également le record du délai moyen le plus long pour la relance sur corner (44 secondes). Un record outre-Manche qui illustre bien que les corners sont devenus l’une des armes privilégiées par les Gunners cette année.