OM : Leo Balerdi est fan de Lucas Perrin

Leonardo Balerdi s'est imposé en défense centrale depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Pour la rencontre face à Lorient, ce week-end, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sont indisponibles puisque suspendus. On devrait donc revoir Lucas Perrin, formé au club, aux côtés de l'Argentin. Le joueur, prêté par le Borussia Dortmund, était d'ailleurs présent en conférence de presse ce jeudi et s'est exprimé à propos de son jeune coéquipier.

« Lucas est un joueur formé au club. Il travaille tout le temps. Il ne se plaint jamais, il est toujours souriant. Il a peu joué, comme moi à Dortmund, je m'identifie à lui. Le fait qu'il marque contre Montpellier, j'étais content pour lui, car il le mérite », a-t-il expliqué. Perrin avait en effet trouvé le chemin des filets de la tête contre Montpellier, le week-end dernier après être entré en jeu.