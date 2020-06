PSG : Sébastien Lopez-Guia va rejoindre le club

Le Paris Saint-Germain va accueillir non pas un nouveau joueur mais un nouveau membre dans son staff. Il s'agit de Sébastien Lopez-Guia. D'après Corse-Matin, le préparateur physique a rejoint la capitale ces dernières heures. Il arrive au PSG avec déjà plusieurs expériences sur son CV.

En effet, l'homme de 44 ans est passé par Neuchâtel (Suisse), Gazélec Ajaccio, FC Bastia-Borgo et dernièrement la sélection d'Haïti. Sébastien Lopez-Guia a également été en poste à l'AS Monaco et retrouvera deux joueurs qu'il a côtoyés dans la Principauté, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa.