Real Madrid : Carlo Ancelotti fait face à un sacré casse-tête

Vinícius Jr, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Thibault Courtois, Eder Militão, Aurélien Tchouaméni, Kepa Arrizabalaga, Dani Ceballos, Rodrygo ou encore Arda Güler… Ces dernières semaines, le Real Madrid vit une véritable hécatombe. De nombreux pépins physiques provoquant même une situation de crise en interne puisque les hautes sphères merengues ont finalement décidé de se séparer de leur médecin-chef, le Dr Niko Mehic. Arrivé il y a six ans au sein du club de la capitale espagnole, ce dernier, pourtant proche d’un certain Florentino Perez, n’a pas résisté à la nouvelle rechute d’Arda Güler, lui qui n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu sous le maillot du Real Madrid, alternant les passages entre les terrains d’entraînement et l’infirmerie en raison d’une situation physique fragile.

À l’heure où l’effectif madrilène se voit décimé de façon inquiétante - en témoigne la récente blessure contractée par Eduardo Camavinga avec les Bleus (victime d’une rupture du ligament externe et absent 8 à 10 semaines) - Carlo Ancelotti va donc devoir faire face à un sacré casse-tête. «Le calendrier est insupportable. Les personnes qui établissent ce calendrier devraient s’apercevoir des problèmes. La solution serait de réduire le nombre de matches, mais c’est impossible si la FIFA, l’UEFA et les ligues ne trouvent pas d’accord. S’ils réduisaient le nombre de matchs, les blessures diminueraient certainement. Voilà ce que je pense», déclarait d’ailleurs le Mister, visiblement à bout de tous les pépins physiques qui touchent le Real Madrid. Par ailleurs, si le technicien italien peut toujours s’appuyer sur un effectif riche et ainsi aligner un onze plus que compétitif, le rendement de ses jokers de luxe interroge. Lors du déplacement à Cadix, comptant pour la 14e journée de Liga, l’ancien coach du Paris Saint-Germain devrait, certes, pouvoir compter sur le retour de Jude Belligham, véritable facteur X des Merengues en ce début de saison, et compenser assez facilement les différents forfaits. Dans les buts, Andriy Lunin est, à ce titre, logiquement pressenti pour débuter.

Panne sèche pour le banc de Madrid !

En défense, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, David Alaba et Ferland Mendy seraient, quant à eux associés alors que Toni Kroos, Federico Valverde et Luka Modric pourraient composer l’entrejeu. Devant, Jude Bellingham soutiendrait, de son côté, Rodrygo (ou Brahim Diaz) et Joselu. De quoi aisément faire oublier les forfaits d’Eduardo Camavinga, Thibault Courtois, Eder Militão ou encore Aurélien Tchouaméni pour ne citer qu’eux. Avec un tel collectif, nul doute en effet que les Merengues se présenteront avec les armes nécessaires pour venir à bout de Cadix, pointant à une dangereuse 16e place en Liga. Pour autant, et malgré ce onze séduisant, Carlo Ancelotti n’a pas beaucoup de marge. La faute à un banc au rendement largement insuffisant. Pour illustrer cela, rappelons que parmi les 28 buts inscrits par la Casa Blanca en championnat, aucun n’a été l’oeuvre d’un remplaçant. À noter, à ce titre, que les seules équipes se trouvant actuellement dans la même situation, sans buteur remplaçant, sont Alavés, quinzième, et… Cadix.

Un ratio préoccupant, qui plus est dans une saison où le Real Madrid tentera, une nouvelle fois, d’aller au bout dans toutes les compétitions jouées. Un bilan famélique d’autant plus angoissant, à l’heure où les Merengues doivent gérer de nombreuses blessures. Dans cette optique, Carlo Ancelotti a d’ores et déjà effectué 75 remplacements depuis la reprise mais aucun de ces joueurs appelés en renfort n’ont pu trouver la faille. Si Brahim Diaz, habituellement sur le banc, avait ouvert le score lors de la victoire (3-0) des siens contre le Sporting Braga en Ligue des Champions, juste avant la trêve, il était ce soir-là exceptionnellement titulaire. Une situation peu ordinaire, qui plus est pour un cador du championnat. À noter d’ailleurs que les remplaçants de l’Atlético de Madrid ont inscrit 24,1% des buts de l’équipe (7 sur 29). De son côté, le Barça affiche un ratio de 24% (6 sur 19).

Actuellement porté par un Jude Bellingham sur une autre planète (13 buts, 3 offrandes), un Vinicius Jr toujours aussi précieux (6 buts, 4 passes décisives) et l’apport non négligeable du duo Joselu-Rodrygo (10 buts à eux deux), le Real Madrid va malgré tout devoir trouver la recette pour rendre l’ensemble de son groupe efficient. D’une part, pour éviter une panne sèche en cas d’efficacité réduite des hommes forts actuels. Un constat notamment remarqué lors de la 12e journée et du nul (0-0) concédé par le Real face au Rayo Vallecano où les entrées n’ont rien changé au résultat final. D’autre part, pour permettre à Carlo Ancelotti de se reposer sur plusieurs options offensives dans une saison qui s’annonce riche et longue. Au Nuevo Mirandilla, ce dimanche, le banc madrilène aura d’ailleurs une première occasion de mettre fin à cette disette remarquée…