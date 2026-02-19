Liverpool : Slot donne une date de retour pour Alexander Isak

Le retour d’Alexander Isak se fait attendre à Liverpool. L’attaquant suédois de 26 ans, recruté pour 150 millions d’euros par la formation anglaise (6e), a connu une première saison difficile. Avec seulement 3 trois buts en 16 apparitions, il a dû quitter les terrains suite à une blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné en décembre dernier. Interrogé sur son rétablissement, son coach, Arne Slot a tenu à évoquer son retour face aux médias ce jeudi. « Alex a été sur le terrain avec ses chaussures de course pour la première fois cette semaine, donc cela va encore prendre un certain temps. Ce sera quelque part autour de la pause internationale, cela dépend s’il a une rechute. Fin mars, début avril, lorsqu’il sera de retour avec le groupe. Cela ne veut pas dire qu’il est prêt à commencer à jouer tout de suite ».

Un coup dur pour le Néerlandais de 47 ans qui doit composer sans le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique. Cependant, il reste confiant quant à l’avenir d’Isak, soulignant les progrès réalisés lors de sa rééducation. « Vous savez que vous êtes dans vos dernières phases. L’étape suivante est bien sûr de travailler avec le ballon, puis d’entrer dans le groupe et il faut un certain temps avant d’être prêt à jouer. C’est bien que la rééducation se soit bien passée, complimentez-le, notre personnel médical aussi ». Avant que le coach ajoute un propos avec un brin de déception. « Malheureusement pour lui et pour nous, nous n’avons pas vu le meilleur Alex. Nous le verrons la saison prochaine».