Tottenham : comment se passe le retour de Gareth Bale ?

1er septembre 2013. Etincelant sous le maillot des Spurs de Tottenham, Gareth Bale avait tapé dans l'oeil du grand Real Madrid, prêt à faire sauter la banque pour lui. Et si à l'époque le prix de la transaction annoncé était inférieur aux 94 M€ dépensés pour Cristiano Ronaldo, les Merengues avaient déboursé finalement plus de 100 M€. Sept ans plus tard, le natif de Cardiff a quitté la capitale espagnole pour retrouver le club présidé par Daniel Lévy. Poussé vers la sortie depuis deux années par Zinedine Zidane et courtisé en Chine, il a finalement décidé de revenir sous la forme d'un prêt, là où il a vraiment explosé au plus haut niveau. C'est ce qu'il a expliqué à Skysports le 25 septembre dernier.

La suite après cette publicité

De grandes ambitions avec les Spurs

«Bien sûr, lorsque vous rejoignez un club vous voulez bien faire, vous voulez aider l'équipe autant que vous le pouvez. Nous avons une grande équipe ici. Ils ont fait de bonnes choses. De toute évidence, pendant le temps où je suis parti, ils ont continué à évoluer et ont atteint la finale de la Ligue des champions. Le club a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année. Je veux juste amener quelque chose. Je veux essayer d'apporter un peu plus à l'équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction. Je ne fais que jouer. Je ne pense qu'à remettre ce maillot des Spurs». Une tunique qu'il a enfilée de nouveau le 18 octobre à l'occasion de la réception de West Ham.

Entré en jeu à la 72e alors que son équipe menait 3 à 0, le Gallois était bien en jambes lors des 19 minutes qu'il a passé sur le terrain. Toutefois, il n'avait pas pu empêcher les Hammers de revenir à 3-3. Quelques jours plus tard, le 22 octobre, il était titularisé face à LASK en Europa League (61 minutes jouées). Si Bale n'a pas été décisif, il a apprécié sa première titularisation comme expliqué à BT Sports. « C'est comme une mini pré-saison en ce moment pour moi, j'essaye juste de me mettre à plein régime, en profitant d'être de retour sur le terrain et d’être dans ce club incroyable. Quand je serai parfaitement en forme, je serai plus affûté et j'espère contribuer encore plus ». Depuis, il est apparu à 5 reprises (4 fois titulaires). Le temps de marquer un but contre Brighton (1er novembre).

Gareth Bale doit retrouver du rythme et son niveau

Mais en 7 rencontres jouées depuis le début de la saison (3 en Premier League, 4 en Europa League, 365 minutes jouées), Bale n'a pas forcément brillé. D'ailleurs, il n'a joué aucun match en intégralité avec les Spurs. D'ailleurs, si on met la sélection de côté, sa dernière rencontre jouée intégralement remonte au 4 janvier dernier contre Getafe avec le Real Madrid. Chez les Spurs, José Mourinho le sort généralement à l'heure de jeu quand il est titulaire (5 fois cette saison), hormis contre WBA puisqu'il a joué 77 minutes. Le coach portugais l'a fait entrer en jeu deux fois. Enfin, Mourinho ne l'a pas fait jouer lors des chocs contre Chelsea et Manchester City. Ce qui pose question d'ailleurs en Espagne, où le Real Madrid suit son cas de près.

En conférence de presse mercredi, José Mourinho a fait le point à son sujet. «Gareth ? Le seul problème avec Gareth est d'entrer dans la dynamique et la confiance de joueur des matches consécutifs sans aucun mauvais sentiment ou sentiment négatif, sans aucun souvenir du passé récent, quand les conditions n'étaient pas les meilleures et la peur était là. Je pense que c'est plus à propos de ça, mais il joue régulièrement et il a la chance d'évolution physique. Il n'a pas besoin d'évolution tactique ou technique. Il a juste besoin de retrouver sa confiance en jouant trois matches par semaine. C'est juste ça».

Le Gallois ne met pas encore tout le monde d'accord

Outre la confiance, le Gallois doit aussi retrouver son niveau comme nous l'explique Salim Baungally, spécialiste du football anglais sur RMC Sport. «Son cas est particulier. On va dire que l'aura de Gareth Bale est là. Lorsqu'il est arrivé, que ce soit Mourinho ou ses coéquipiers, tous ont été dithyrambiques. Ils ont encensé Gareth Bale et évoqué ce qu'il pouvait apporter, etc...Mais au final, il ne joue pas tant que ça, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa, même s'il joue davantage en Europa League. Lorsqu'il joue, ce n'est pas mal. Mais il ne joue pas tellement».

Il poursuit : «aujourd'hui, Harry Kane et Heung-min Son sont indéboulonnables. En championnat, on l'a vu sur les deux dernières rencontres, Mourinho préfère (Steven) Bergwjin, qui fait plus le boulot défensif, que Bale. Son aura est là au final, mais ce qu'il apporte dans le jeu est très minimaliste. Il essaye. Il a marqué un but. Mais ce n'est pas le Gareth Bale de Tottenham de l'époque. Si on veut être honnête, on est un poil déçu. On s'attendait à beaucoup. Mais peut-être qu'on s'attendait à trop de la part d'un joueur qui était en manque de rythme absolu. En attendant trop de lui, on n'a pas grand-chose ou peu». Il aura l'opportunité de montrer que son talent est toujours là ce soir face à LASK en Ligue Europa. A Tottenham, on attend que ça !