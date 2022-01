PSG : Mauricio Pochettino discute avec Tanguy Ndombelé

Tanguy Ndombélé se rapproche du Paris Saint-Germain. Alors que l'international français, qui n'a disputé que neuf rencontres de Premier League cette saison (un but et une passe décisive), s'oriente vers un départ de Tottenham, le club francilien s'est rapidement positionné pour le récupérer. Peu désiré par l'entraîneur actuel, Antonio Conte, l'ex-milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a également en plus des approches italiennes, avec Naples, l'AS Roma et surtout d'Espagne avec l'Atlético de Madrid.

Mais le milieu de terrain âgé de 25 ans ne fait pas de la Serie A une priorité et reste une volonté du PSG de Mauricio Pochettino. En effet, le technicien argentin souhaitait déjà le faire venir à Paris lors des derniers mercatos, à l'instar de Thomas Tuchel lors de son bail dans la capitale, mais Leonardo n'était pas partant pour l'enrôler. Cependant, la situation a depuis évolué.

Les représentants de Tanguy Ndombélé sont à Paris

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'actuel sixième de Premier League, Tanguy Ndombélé est proche de Mauricio Pochettino, qu'il a connu lors de son arrivée à Londres en juillet 2019 où l'Argentin était encore à la tête des Spurs. Le manager de 49 ans avait notamment poussé pour que la direction des Spurs débourse environ 62 millions, plus 10 millions d'euros de bonus, pour l'arracher au club de Jean-Michel Aulas. Depuis, les deux hommes ont gardé une certaine complicité puisqu'ils se parlent régulièrement... et encore plus ces derniers jours.

Actuellement, les discussions se poursuivent entre la direction parisienne et l'entourage de Tanguy Ndombélé et les agents de l'international français sont actuellement à Paris. Du côté du club francilien, plusieurs joueurs comme Presnel Kimpembe et Kylian Mbappe sont même favorables à sa venue. Les négociations vont donc se poursuivre ce week-end pour le joueur de 25 ans.