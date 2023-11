Man City : Riyad Mahrez évoque les raisons de son départ

Après avoir remporté le triplé avec Manchester City la saison dernière, l’ailier international algérien, Riyad Mahrez (32 ans) a quitté les Skyblues pour rejoindre Al-Ahli pour les quatre prochaines saisons. Le Fennec de 32 ans est arrivé chez le promu en Saudi Pro League contre un chèque de 20 millions d’euros. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il s’est expliqué sur les raisons de son départ et admet avoir un regret sur son départ. «Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j’aurais pu rester. C’est vraiment moi qui ai décidé de partir. J’ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas», a-t-il d’abord expliqué.

Avant de revenir sur la saison précédente. «C’était peut-être le moment de partir parce que j’avais fait cinq ans à City, et que j’avais tout gagné. Mais pour être honnête, il me reste un goût d’inachevé (…) En C1, je n’ai pas joué la demi-finale ni la finale. Alors que les saisons précédentes, j’ai toujours été titulaire en C1 en étant toujours impactant pour mon équipe. Cette dernière année, je ne pourrais pas dire que cela s’est mal passé, mais j’ai un peu ce sentiment d’inachevé. J’ai pesé le pour et contre. Et finalement, j’ai décidé de partir. Je ne regrette pas, je suis content d’être ici».