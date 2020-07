Real Madrid : Zinedine Zidane évoque le cas Achraf Hakimi

Le départ d'Achraf Hakimi pour l'Inter est imminent. Prêté au Borussia Dortmund depuis deux ans, le latéral droit marocain va rejoindre l'Italie pour un montant environnant les 40 millions d'euros. Un départ qui fait parler, forcément, puisque le joueur formé à La Fabrica est une des références à son poste et un joueur à l'avenir plus que radieux. Zinedine Zidane a été interrogé à son sujet en conférence de presse.

« C'est notre joueur, tout peut arriver. Après, il y a le côté financier, et le côté sportif, et on sait comment vont les choses actuellement. Ce n'est pas le moment d'en parler, même si quelque chose peut arriver rapidement », a simplement répondu le Marseillais. On rappelle que l'international marocain de 21 ans a déjà passé sa visite médicale et que l'officialisation de son transfert pourrait tomber ce mercredi.