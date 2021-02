OM : l'Atlético Mineiro n'exclut pas de mettre fin au contrat de Jorge Sampaoli !

La suite après cette publicité

La direction de l’Olympique de Marseille a plusieurs dossiers chauds sur le feu. Après avoir mis tout Marseille en rogne avec l’annonce de son nouveau plan pour les supporters du club phocéens, la direction continue d’œuvrer en coulisses pour dénicher le successeur d’André Villas-Boas. Sans surprise, la piste prioritaire se nomme Jorge Sampaoli. Âgé de 60 ans, l’Argentin officie sur le banc de l’Atlético Mineiro et dispose d’un contrat le liant à la formation brésilienne jusqu’en décembre prochain.

Selon les dernières informations évoquées dans les médias français et brésiliens, le contact entre Sampaoli et l’OM a été confirmé, mais il faudra se montrer patient et attendre la fin du championnat local, le 26 février, avant de voir les choses avancer. De son côté, l’Atlético Mineiro aimerait bien conserver et prolonger son technicien, mais les derniers échos indiquent que l’affaire est mal embarquée. Pour sa part, Sampaoli préfère maintenir le suspense concernant son avenir.

« Je ne sais pas (s'il va aller au bout de son contrat). Le football change tout le temps. C’est très instable, surtout dans ce pays. L’entraîneur ne dure pas longtemps. Il ne me reste plus qu’à penser au prochain match, à essayer de gagner et d’aller le plus haut possible dans le classement. Le reste est indéchiffrable, parce que si vous analysez historiquement ce qui se passe avec tous les entraîneurs ici au Brésil c’est l’instabilité. Je ne suis pas différent de cela », a-t-il déclaré le 14 février dernier.

L'Atlético Mineiro a déjà trouvé le successeur de Sampaoli

Aujourd’hui, Globoesporte nous apporte de nouvelles billes dans ce dossier. Ainsi, le média brésilien indique que les conversations entre l’OM et Sampaoli se poursuivent et qu’elles se sont intensifiées ces derniers jours. Cependant, aucune offre concrète n’a été faite pour le moment et l’entraîneur veut toujours attendre la fin de la Série A pour donner sa décision. L’Atlético Mineiro suit ça de près, mais la grande nouveauté du jour, c’est que la direction du club semble sérieusement s’agacer.

Ainsi, elle n’exclut pas de mettre un terme au contrat de son entraîneur ! Pour rappel, Sampaoli dispose d’une clause libératoire d’environ 670 000€, mais Globoesporte précise que l’Atlético Mineiro pourrait proposer un arrangement à l’amiable. Un scénario qui est loin d’être utopique puisque la presse locale annonce ces derniers jours que le coach du Grêmio, Renato Gaucho, a été choisi pour succéder à Sampaoli en cas de départ de l’Argentin.