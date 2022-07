Le coup de pression de Manchester United contre Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté convoité par un rival de Chelsea

La suite après cette publicité

Kanté des Blues aux Gunners

On apprend ce matin en lisant le Daily Star que N'golo Kanté pourrait rejoindre Arsenal. Le club londonien envisage de faire une offre en or pour le milieu de terrain de Chelsea. Même si le champion du monde 2018 est l’un des hommes clés des Blues, ils pourraient être convaincus de s’en séparer. Il ne lui reste plus que 12 mois de contrat et des négociations pour prolonger n’ont pas débuté. Surtout, c’est l'un des plus gros salaires du club, dégraisser n’est pas vu d’un mauvais œil à Chelsea, et en plus, Kanté a souvent côtoyé l’infirmerie la saison dernière.

Ronaldo doit rester

Du côté de Manchester United, ça bouge en ce qui concerne le feuilleton Cristiano Ronaldo. Le portugais veut quitter le club anglais, et cette possibilité ne plaît pas du tout aux sponsors de MU. Selon le Daily Star, ils font pression sur les dirigeants des Red Devils pour qu'ils gardent absolument Cristiano Ronaldo cet été. Son départ serait une perte économique énorme. Les publicitaires veulent encore profiter d'une énorme portée commerciale. Manchester United est donc convaincu qu’il vaut mieux garder un quintuple Ballon d’Or mécontent, que ne plus avoir de quintuple Ballon d’Or.

La Juve rêve de Zaniolo

D’après La Gazzetta Dello Sport, la Juve va faire une offre de 50 millions d’euros à la Roma pour Nicolo Zaniolo. Le club de José Mourinho ne retiendra plus le joueur, car comme on peut le lire dans le Corriere Dello Sport, le milieu de terrain n’a plus la tête à jouer pour le club de la Louve. Il n’a pas joué le premier match de préparation à cause d’un lumbago. De plus, son départ pourrait permettre à Mourinho d’avoir les finances nécessaires pour convaincre Paulo Dybala de le rejoindre.